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США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины - РИА Новости, 10.06.2025
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18:33 10.06.2025 (обновлено: 18:39 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/byudzhet-2022096337.html
США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины
США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины - РИА Новости, 10.06.2025
США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины
США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:33:00+03:00
2025-06-10T18:39:00+03:00
сша
украина
пит хегсет
пентагон
киев
дональд трамп
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет."В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.
https://ria.ru/20250610/pentagon-2022087313.html
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сша, украина, пит хегсет, пентагон, киев, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире
США, Украина, Пит Хегсет, Пентагон, Киев, Дональд Трамп, Министерство обороны США, В мире
США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины

Хегсет: США сократят средства в бюджете-2026 на закупку вооружения для Украины

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет.
«
"В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.
Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.
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СШАУкраинаПит ХегсетПентагонКиевДональд ТрампМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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