https://ria.ru/20250610/byudzhet-2022096337.html

США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины

США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины - РИА Новости, 10.06.2025

США сократят средства в бюджете на закупку вооружения для Украины

США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:33:00+03:00

2025-06-10T18:33:00+03:00

2025-06-10T18:39:00+03:00

сша

украина

пит хегсет

пентагон

киев

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет."В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.

https://ria.ru/20250610/pentagon-2022087313.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, пит хегсет, пентагон, киев, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире