https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html

Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"

Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли" - РИА Новости, 10.06.2025

Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"

ВСУ потеряли практически все БМП Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:23:00+03:00

2025-06-10T09:23:00+03:00

2025-06-10T10:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

сергей чемезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931048553_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_6934b3166d5c8f167ef84852cdc8d0e6.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли практически все БМП Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов."У "Брэдли" есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все "Брэдли", поставленные на Украину, сегодня уничтожены", — сказал он в интервью журналу "Разведчик".По словам Чемезова, надо помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог."Наши БМП это умеют, американские нет", — добавил глава госкорпорации.Он также отметил, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную во время спецоперации.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021937062.html

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, сергей чемезов