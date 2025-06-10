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Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли" - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 10.06.2025 (обновлено: 10:16 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html
Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"
Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли" - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"
ВСУ потеряли практически все БМП Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:23:00+03:00
2025-06-10T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сергей чемезов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли практически все БМП Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.&quot;У &quot;Брэдли&quot; есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все &quot;Брэдли&quot;, поставленные на Украину, сегодня уничтожены&quot;, — сказал он в интервью журналу &quot;Разведчик&quot;.По словам Чемезова, надо помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог."Наши БМП это умеют, американские нет", — добавил глава госкорпорации.Он также отметил, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную во время спецоперации.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021937062.html
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вооруженные силы украины, в мире, сергей чемезов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Чемезов
Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"

Чемезов: ВСУ потеряли почти все БПМ "Брэдли" из-за низкой проходимости

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители осматривают боевую машину пехоту М2 "Брэдли" ВСУ, захваченную Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении
Посетители осматривают боевую машину пехоту М2 Брэдли ВСУ, захваченную Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посетители осматривают боевую машину пехоту М2 "Брэдли" ВСУ, захваченную Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли практически все БМП Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
«

"У "Брэдли" есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все "Брэдли", поставленные на Украину, сегодня уничтожены", — сказал он в интервью журналу "Разведчик".

Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 09:28
По словам Чемезова, надо помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог.
"Наши БМП это умеют, американские нет", — добавил глава госкорпорации.
Он также отметил, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную во время спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреСергей Чемезов
 
 
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