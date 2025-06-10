Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"
Чемезов: ВСУ потеряли почти все БПМ "Брэдли" из-за низкой проходимости
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители осматривают боевую машину пехоту М2 "Брэдли" ВСУ, захваченную Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении
Посетители осматривают боевую машину пехоту М2 "Брэдли" ВСУ, захваченную Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли практически все БМП Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
«
"У "Брэдли" есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все "Брэдли", поставленные на Украину, сегодня уничтожены", — сказал он в интервью журналу "Разведчик".
По словам Чемезова, надо помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог.
"Наши БМП это умеют, американские нет", — добавил глава госкорпорации.
Он также отметил, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную во время спецоперации.