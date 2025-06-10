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В Москве обсудили работу по новому нацпроекту "Экологическое благополучие"

В Москве обсудили работу по новому нацпроекту "Экологическое благополучие" - РИА Новости, 10.06.2025

В Москве обсудили работу по новому нацпроекту "Экологическое благополучие"

XVI Международный форум "Экология" состоялся в Москве 5-6 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды. Главной темой форума стало приумножение... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:25:00+03:00

2025-06-10T16:25:00+03:00

2025-06-10T16:25:00+03:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 июн – АНО ЦСПИ "Экология". XVI Международный форум "Экология" состоялся в Москве 5-6 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды. Главной темой форума стало приумножение результатов проектов в сфере экологии и реализация нового нацпроекта "Экологическое благополучие". В рамках двухдневной деловой программы состоялось 28 мероприятий. В работе форума приняли участие более 1300 участников из 71 региона России и зарубежных государств. Пленарное заседание "Приумножая результат: синергия государства, бизнеса и общества для достижения экологического благополучия" открыл председатель Общественного совета организатора форума - АНО ЦСПИ "Экология", депутат Государственной Думы Николай Валуев. "Форум "Экология" вновь стал центральной площадкой для диалога между государством, бизнесом, наукой и обществом. Мы не просто обсуждаем проблемы, а находим реальные пути их решения — от внедрения экологичных решений до совершенствования природоохранного законодательства. Сегодня особенно важно развивать экологический интеллект как сумму мышления человека, технологий и участия общества в принятии решений", - обозначил задачу форума Николай Валуев. Депутат отметил упор деловой программы на практикоориентированность – поиск конкретных решений по реализации нового нацпроекта "Экологическое благополучие" и других актуальных вопросов, повышению эффективности работы всех участников отрасли. Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в своем приветствии выделил необходимость объединения усилий для решения глобальных экологических вызовов и подчеркнул, что рекомендации форума станут ориентиром в дальнейшей работе. Директор АНО ЦСПИ "Экология" Ольга Ульянова заявила о необходимости получения обратной связи общества по вопросам государственной экологической политики, а также развития новых форматов взаимодействия между обществом и государством, в том числе на основе современных технологий. "Экологическая повестка пронизывает буквально все отрасли, поскольку вопросы экологии носят междисциплинарный характер и затрагивают различные аспекты жизни общества. Необходимо активно вовлекать в нее не только экологические НКО, но и организации из других сфер деятельности", - пояснила она. Участники пленарного заседания отметили факторы, которые помогут повысить результативность мероприятий нового нацпроекта. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов также заявил, что объективная, достоверная и своевременная информация о состоянии окружающей среды – это важнейший инструмент построения взаимно ответственных отношений между бизнесом, обществом и государством. "Воспитательная роль общественных организаций имеет колоссальное потенциальное влияние на экологическое просвещение молодежи. Дети должны понимать, что любое неверное решение приведет к необратимым последствиям", – считает Фетисов. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратила внимание на важность вопросов, связанных с ТКО и необходимость стимулирования населения к уменьшению количества мусора и его сортировке. "Вся система обращения с отходами в обязательном порядке будет учитываться в ЕГАИС и станет максимально прозрачной", – поддержал тему заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина отметила, что одним из важнейших факторов успешной реализации зеленых программ является создание для отечественных ученых возможности внедрять свои разработки. Заместитель генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Георгий Белозеров отметил важность системного подхода к мероприятиям нацпроекта "Экология". Особое внимание в программе было уделено практическим аспектам охраны окружающей среды. Советник президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Петр Шпиленок на пленарном заседании форума объявил об открытии Фонда защитников природы. Участники секции "Взгляд в будущее: предотвращение инцидентов и ликвидация последствий" совместно с Фондом обсудили ликвидацию последствий разлива топлива в Черном море, а также предотвращение подобных инцидентов. Участие в сессии также приняли активисты, ликвидирующие последствия аварии. На стратегической сессии "уМестная экология: роль муниципалитетов в устойчивом развитии" генеральный директор АНО "Энергия развития" Ольга Шкабардня представила экологический акселератор Госкорпорации "Росатом", направленный на формирование нового поколения лидеров, внедрение экологических практик в бизнес-процессы и разработку инновационных решений с нуля. В ходе сессии "Команда изменений: подготовка и поддержка волонтеров" директор по устойчивому развитию компании "Вкусно - и точка" Ирина Коршунова выделила системность и фокусность как залог долгосрочного успеха при поддержке волонтерского движения. При содействии ПАО "Сургутнефтегаз" состоялась панельная сессия "Промышленная экоЛогичность: новые стандарты и цели". Откровенные вопросы и ответы прозвучали в секции нового формата – инсайт-сессии "Открытый микрофон с ФЭО". Представители МИД России, Казахстана, Китая, Анголы, Турции, Руанды обсудили глобальную климатическую повестку в рамках сессии "Принцип нелокальности: международный диалог для сохранения природы". Модератором сессии выступил посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. "Для меня, как представителя МИДа, главным является тезис о том, что природоохранная проблематика не знает границ. Совместными усилиями, несмотря на попытки политизировать эти вопросы, необходимо сделать так, чтобы мы смогли достойно отреагировать на вызовы, которые сегодня стоят перед нами", – подчеркнул дипломат. На форуме были подведены итоги федерального конкурса для подрастающего поколения "Дети. Экология. Будущее", организованного АНО ЦСПИ "Экология". В оргкомитет конкурса, тема которого "Защитники природы – защитники Отечества", поступило более 1500 работ из 64 регионов России. Форум завершился заседанием Общественного совета АНО ЦСПИ "Экология" на тему "Механизмы участия гражданского общества в экологической повестке". Отмечалось, что в АНО ЦСПИ "Экология" уже сформирован инструмент сбора обратной связи на госполитику в сфере экологии. Участники заседания напомнили, что в мае 2024 года глава Минприроды Александр Козлов подписал приказ о создании Межведомственной рабочей группы по реализации инициатив в рамках принятых резолюций Международного форума "Экология". За 2024 год было реализовано более 80 инициатив. Директор АНО ЦСПИ "Экология" Ольга Ульянова предложила создать Общественную приемную по получению обратной связи от общества на госполитику в сфере экологии и нацпроекта "Экологическое благополучие" на базе АНО ЦСПИ "Экология", что позволит вовлекать в обсуждение и реализацию экологических инициатив активистов и организации различного профиля. "Отрадно видеть, что на всех сессиях шла активная работа. Это вселяет уверенность, что форум является важной площадкой как для общества, так и для органов власти. Ведь люди приходят на форум, прежде всего, с идеями, и эти инициативы должны быть услышаны", – подвел первые результаты форума Николай Валуев. Итогом форума станет резолюция с инициативами участников, которая будет направлена в профильные органы власти. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы