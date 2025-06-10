Рейтинг@Mail.ru
В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 10.06.2025 (обновлено: 15:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2022028287.html
В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона
В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона - РИА Новости, 10.06.2025
В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона
Женщина получила осколочное ранение в результате удара украинского дрона по торговому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:11:00+03:00
2025-06-10T15:58:00+03:00
вооруженные силы украины
украина
в мире
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022029749_53:128:1105:720_1920x0_80_0_0_27d29dd06d8326f840140fbaa157e896.jpg
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате удара украинского дрона по торговому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина. Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи она будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в здании повреждены кровля, остекление и фасад. Также посечены осколками пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется, отметил глава области.
https://ria.ru/20250609/lnr-2021881701.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022029749_111:0:1071:720_1920x0_80_0_0_a6742a92a8e5080293405cf8a64eda59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, в мире, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Вячеслав Гладков
В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона

В белгородском поселке Пролетарский женщина пострадала при ударе дрона

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в поселке Пролетарский Ракитянского района
Последствия обстрела в поселке Пролетарский Ракитянского района - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в поселке Пролетарский Ракитянского района
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате удара украинского дрона по торговому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина. Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи она будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в здании повреждены кровля, остекление и фасад. Также посечены осколками пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется, отметил глава области.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
При обстреле Горского в ЛНР пострадали семь жилых домов
9 июня, 20:22
 
Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала