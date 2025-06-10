https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2022028287.html

В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона

В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона - РИА Новости, 10.06.2025

В белгородском поселке женщина пострадала при ударе дрона

Женщина получила осколочное ранение в результате удара украинского дрона по торговому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:11:00+03:00

2025-06-10T15:11:00+03:00

2025-06-10T15:58:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате удара украинского дрона по торговому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина. Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи она будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в здании повреждены кровля, остекление и фасад. Также посечены осколками пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется, отметил глава области.

https://ria.ru/20250609/lnr-2021881701.html

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, украина, в мире, вячеслав гладков