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Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море - РИА Новости, 10.06.2025
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17:20 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/baltika-2022069179.html
Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море
Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море - РИА Новости, 10.06.2025
Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море
Из-за антироссийских шагов на Балтийском море в любой момент может начаться вооруженный конфликт, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:20:00+03:00
2025-06-10T17:20:00+03:00
балтийское море
россия
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Из-за антироссийских шагов на Балтийском море в любой момент может начаться вооруженный конфликт, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко.&quot;Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя&quot;, — сказал дипломат, выступая на &quot;Форуме будущего — 2050&quot;.Грушко подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации в некогда спокойной в этом плане Балтике. Он также указал на плотность военной активности и маневров в регионе.Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, стремясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во "внутреннее море" НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Североатлантический альянс никогда не получит полный контроль над Балтикой.
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721632.html
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балтийское море, россия, александр грушко, в мире
Балтийское море, Россия, Александр Грушко, В мире
Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

Замглавы МИД Грушко: Балтийское море становится ареной военного противостояния

© Фото : HavariekommandoБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Havariekommando
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Из-за антироссийских шагов на Балтийском море в любой момент может начаться вооруженный конфликт, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко.
«

"Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя", — сказал дипломат, выступая на "Форуме будущего — 2050".

Грушко подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации в некогда спокойной в этом плане Балтике. Он также указал на плотность военной активности и маневров в регионе.
Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, стремясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во "внутреннее море" НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Североатлантический альянс никогда не получит полный контроль над Балтикой.
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Балтийское мореРоссияАлександр ГрушкоВ мире
 
 
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