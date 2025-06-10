https://ria.ru/20250610/baltika-2022069179.html

Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море - РИА Новости, 10.06.2025

Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

Из-за антироссийских шагов на Балтийском море в любой момент может начаться вооруженный конфликт, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:20:00+03:00

2025-06-10T17:20:00+03:00

2025-06-10T17:20:00+03:00

балтийское море

россия

александр грушко

в мире

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Из-за антироссийских шагов на Балтийском море в любой момент может начаться вооруженный конфликт, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко."Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя", — сказал дипломат, выступая на "Форуме будущего — 2050".Грушко подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации в некогда спокойной в этом плане Балтике. Он также указал на плотность военной активности и маневров в регионе.Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, стремясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во "внутреннее море" НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Североатлантический альянс никогда не получит полный контроль над Балтикой.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721632.html

балтийское море

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балтийское море, россия, александр грушко, в мире