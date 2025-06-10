https://ria.ru/20250610/babushkina-2022068353.html

Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными

Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными - РИА Новости, 10.06.2025

Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли закон об усилении контроля над детьми, живущими в семьях с осужденными за совершение... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:19:00+03:00

2025-06-10T17:19:00+03:00

2025-06-10T17:19:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли закон об усилении контроля над детьми, живущими в семьях с осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений родственниками, сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. На заседании Заксобрания парламентарии приняли изменения в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". "Сегодня мы приняли закон, инициированный прокурором Свердловской области, который предусматривает усиление контроля над семьями, где родственники имели или имеют судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Такие профилактические меры будут закреплены за комиссиями по делам несовершеннолетних. Я считаю, что это справедливо, и этим обязательно нужно заниматься", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной. Закон предусматривает наделение комиссий по делам несовершеннолетних полномочиями по выявлению семей, где дети и подростки проживают совместно с родственниками с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы личности. Также у комиссий появятся полномочия принимать решения, в случае необходимости, о проведении индивидуальной профилактической работы в отношении таких граждан. Это позволит индивидуально работать с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о том, что дети находятся в социально опасном положении или нарушаются их права. Предпосылками к усилению профилактических мер стал факт роста подобных преступлений в регионе. Так, по данным областных правоохранителей в 2024 году в Свердловской области было совершено порядка 800 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации экспертов, нередко такие действия в отношении детей совершают их родственники.

https://ria.ru/20250610/babushkina-2022015417.html

https://ria.ru/20250605/babushkina-2021123512.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, людмила бабушкина