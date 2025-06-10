https://ria.ru/20250610/babushkina-2022068353.html
Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными
Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными - РИА Новости, 10.06.2025
Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли закон об усилении контроля над детьми, живущими в семьях с осужденными за совершение... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:19:00+03:00
2025-06-10T17:19:00+03:00
2025-06-10T17:19:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли закон об усилении контроля над детьми, живущими в семьях с осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений родственниками, сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. На заседании Заксобрания парламентарии приняли изменения в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". "Сегодня мы приняли закон, инициированный прокурором Свердловской области, который предусматривает усиление контроля над семьями, где родственники имели или имеют судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Такие профилактические меры будут закреплены за комиссиями по делам несовершеннолетних. Я считаю, что это справедливо, и этим обязательно нужно заниматься", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной. Закон предусматривает наделение комиссий по делам несовершеннолетних полномочиями по выявлению семей, где дети и подростки проживают совместно с родственниками с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы личности. Также у комиссий появятся полномочия принимать решения, в случае необходимости, о проведении индивидуальной профилактической работы в отношении таких граждан. Это позволит индивидуально работать с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о том, что дети находятся в социально опасном положении или нарушаются их права. Предпосылками к усилению профилактических мер стал факт роста подобных преступлений в регионе. Так, по данным областных правоохранителей в 2024 году в Свердловской области было совершено порядка 800 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации экспертов, нередко такие действия в отношении детей совершают их родственники.
https://ria.ru/20250610/babushkina-2022015417.html
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свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными
Бабушкина: парламентарии приняли закон о наблюдении за семьями с осужденными
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли закон об усилении контроля над детьми, живущими в семьях с осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений родственниками, сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.
На заседании Заксобрания парламентарии приняли изменения в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области".
"Сегодня мы приняли закон, инициированный прокурором Свердловской области, который предусматривает усиление контроля над семьями, где родственники имели или имеют судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Такие профилактические меры будут закреплены за комиссиями по делам несовершеннолетних. Я считаю, что это справедливо, и этим обязательно нужно заниматься", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной.
Закон предусматривает наделение комиссий по делам несовершеннолетних полномочиями по выявлению семей, где дети и подростки проживают совместно с родственниками с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы личности. Также у комиссий появятся полномочия принимать решения, в случае необходимости, о проведении индивидуальной профилактической работы в отношении таких граждан. Это позволит индивидуально работать с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о том, что дети находятся в социально опасном положении или нарушаются их права.
Предпосылками к усилению профилактических мер стал факт роста подобных преступлений в регионе. Так, по данным областных правоохранителей в 2024 году в Свердловской области было совершено порядка 800 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации экспертов, нередко такие действия в отношении детей совершают их родственники.