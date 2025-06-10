https://ria.ru/20250610/babushkina-2022015417.html

Бабушкина и свердловские депутаты обсудили бесплатную медпомощь в регионе

Бабушкина и свердловские депутаты обсудили бесплатную медпомощь в регионе - РИА Новости, 10.06.2025

Бабушкина и свердловские депутаты обсудили бесплатную медпомощь в регионе

Депутаты Свердловской области во главе с председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной обсудили системные вопросы при рассмотрении программы госгарантий... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:35:00+03:00

2025-06-10T14:35:00+03:00

2025-06-10T14:35:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутаты Свердловской области во главе с председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной обсудили системные вопросы при рассмотрении программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в регионе, сообщает пресс-служба областного парламента. По информации областного министерства здравоохранения, в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2024 году приняли участие 235 медицинских организаций. На реализацию территориальной программы за 2024 год направлено 131 569,4 миллиона рублей, или 104,3% к плану. По сравнению с уровнем 2023 года объем средств увеличился на 23 654,6 миллиона рублей, или 21,9%. Расходы областного бюджета на территориальную программу составили 43 059,4 миллиона рублей, или 105,8% к плану. По сравнению с 2023 годом они увеличились на 11 210,8 миллиона рублей, или 35,2%. Депутаты отметили, что при повышении финансирования качество предоставления ряда медицинских услуг по-прежнему вызывает вопросы. Например, парламентариям нередко жалуются на работу службы скорой помощи, особенно жители сельских и отдаленных территорий. По мнению депутатов, необходимо также уделить серьезное внимание диспансеризации. Как отметила Бабушкина, в большинстве муниципалитетов Свердловской области показатель профилактического обследования населения не превышает 25-35 %. "Сегодня депутаты заслушали доклад о реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе в 2024 году. Отмечу, что в 2025 году это направление значительно усилится – 142 миллиарда рублей запланированы на эти цели в областном бюджете. В 2024 году большое внимание уделялось лечению онкобольных и оказанию помощи участникам специальной военной операции", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Он добавила, что многое уже сделано, но все еще масса вещей требуют особого внимания. Очень важны вопросы оказания паллиативной помощи, поддержки людей старшего поколения и организации работы скорой помощи. Результаты реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи были и остаются на контроле депутатов. С учетом высказанных вопросов и предложений парламентарии предложили Минздраву региона через полгода предоставить очередной доклад на эту же тему.

https://ria.ru/20250609/kongress-2021775603.html

https://ria.ru/20250603/babushkina-2020727987.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина