https://ria.ru/20250610/azerbajdzhan-2022136697.html

В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов

В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов - РИА Новости, 10.06.2025

В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов

Более 178 тысяч российских туристов посетили Азербайджан за первые четыре месяца этого года, заявил во вторник заместитель главы МИД республики Эльнур Мамедов,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:51:00+03:00

2025-06-10T22:51:00+03:00

2025-06-10T22:52:00+03:00

азербайджан

россия

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БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Более 178 тысяч российских туристов посетили Азербайджан за первые четыре месяца этого года, заявил во вторник заместитель главы МИД республики Эльнур Мамедов, выступая на праздничном мероприятии по случаю дня России в Баку. "По числу посещающих Азербайджан туристов Россия находится на первом месте. Так, за первые четыре месяца текущего года в Азербайджан из России прибыло более 178 тысяч туристов", - сказал замминистра. В 2024 году из России в Азербайджан приехали около 680 тысяч туристов. Мамедов добавил, что Россия и Азербайджан сохраняют многовековые дружеские и добрососедские отношения и успешно сотрудничают в ряде сфер. По его словам, РФ является одним из трех основных торговых партнеров Азербайджана, товарооборот между странами растет.

https://ria.ru/20250515/mid-2017080870.html

азербайджан

россия

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азербайджан, россия, баку, в мире