https://ria.ru/20250610/azerbajdzhan-2022136697.html
В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов
В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов - РИА Новости, 10.06.2025
В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов
Более 178 тысяч российских туристов посетили Азербайджан за первые четыре месяца этого года, заявил во вторник заместитель главы МИД республики Эльнур Мамедов,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:51:00+03:00
2025-06-10T22:51:00+03:00
2025-06-10T22:52:00+03:00
азербайджан
россия
баку
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144150/82/1441508239_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_d50415214e22829865325ae8988b2a61.jpg
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Более 178 тысяч российских туристов посетили Азербайджан за первые четыре месяца этого года, заявил во вторник заместитель главы МИД республики Эльнур Мамедов, выступая на праздничном мероприятии по случаю дня России в Баку. "По числу посещающих Азербайджан туристов Россия находится на первом месте. Так, за первые четыре месяца текущего года в Азербайджан из России прибыло более 178 тысяч туристов", - сказал замминистра. В 2024 году из России в Азербайджан приехали около 680 тысяч туристов. Мамедов добавил, что Россия и Азербайджан сохраняют многовековые дружеские и добрососедские отношения и успешно сотрудничают в ряде сфер. По его словам, РФ является одним из трех основных торговых партнеров Азербайджана, товарооборот между странами растет.
https://ria.ru/20250515/mid-2017080870.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144150/82/1441508239_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c92e23f389b4f45affc595c94127af0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, баку, в мире
Азербайджан, Россия, Баку, В мире
В Азербайджан за четыре месяца прибыли более 178 тысяч российских туристов
Более 178 тыс российских туристов посетили Азербайджан за 4 месяца с начала года