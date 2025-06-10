https://ria.ru/20250610/avstrija-2022136328.html

Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз

Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз - РИА Новости, 10.06.2025

Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз

Среди погибших после нападения в школе в австрийском Граце был 17-летний француз, сообщил агентству Франс Пресс его отец. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:46:00+03:00

2025-06-10T22:46:00+03:00

2025-06-10T22:47:00+03:00

в мире

грац

штирия

австрия

нападение на школу в граце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7f0af537ed6dd2f2bf12bcb4824c43b8.jpg

ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Среди погибших после нападения в школе в австрийском Граце был 17-летний француз, сообщил агентству Франс Пресс его отец. "Семнадцатилетний француз был убит во вторник в результате перестрелки, совершенной бывшим учеником в школе в австрийском городе Грац", - сообщил агентству отец погибшего, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, полиция приехала к нему в 18.30 вечера (19.30 мск), чтобы сообщить о произошедшем. Во вторник в общеобразовательной школе в Граце произошло нападение. По данным издания Kronen Zeitung, число жертв составило 10 человек. Полиция Штирии также сообщала, что еще 12 получили различные травмы. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два типа огнестрельного оружия, на владение которым они имел разрешение. По данным СМИ, нападавший считал себя жертвой издевательств, его обнаружили мертвым в туалете. Правоохранители во время обыска у него дома обнаружили его предсмертное письмо. Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный траур по всей стране в связи со стрельбой в школе в городе Грац на юго-западе страны.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

грац

штирия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грац, штирия, австрия, нападение на школу в граце