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Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз - РИА Новости, 10.06.2025
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22:46 10.06.2025 (обновлено: 22:47 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/avstrija-2022136328.html
Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз
Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз - РИА Новости, 10.06.2025
Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз
Среди погибших после нападения в школе в австрийском Граце был 17-летний француз, сообщил агентству Франс Пресс его отец. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:46:00+03:00
2025-06-10T22:47:00+03:00
в мире
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штирия
австрия
нападение на школу в граце
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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Среди погибших после нападения в школе в австрийском Граце был 17-летний француз, сообщил агентству Франс Пресс его отец. "Семнадцатилетний француз был убит во вторник в результате перестрелки, совершенной бывшим учеником в школе в австрийском городе Грац", - сообщил агентству отец погибшего, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, полиция приехала к нему в 18.30 вечера (19.30 мск), чтобы сообщить о произошедшем. Во вторник в общеобразовательной школе в Граце произошло нападение. По данным издания Kronen Zeitung, число жертв составило 10 человек. Полиция Штирии также сообщала, что еще 12 получили различные травмы. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два типа огнестрельного оружия, на владение которым они имел разрешение. По данным СМИ, нападавший считал себя жертвой издевательств, его обнаружили мертвым в туалете. Правоохранители во время обыска у него дома обнаружили его предсмертное письмо. Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный траур по всей стране в связи со стрельбой в школе в городе Грац на юго-западе страны.
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html
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в мире, грац, штирия, австрия, нападение на школу в граце
В мире, Грац, Штирия, Австрия, Нападение на школу в Граце
Среди погибших при нападении в школе в Австрии был 17-летний француз

FP: среди погибших при нападения в школе в Граце был 17-летний француз

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Среди погибших после нападения в школе в австрийском Граце был 17-летний француз, сообщил агентству Франс Пресс его отец.
"Семнадцатилетний француз был убит во вторник в результате перестрелки, совершенной бывшим учеником в школе в австрийском городе Грац", - сообщил агентству отец погибшего, пожелавший остаться неизвестным.
По его словам, полиция приехала к нему в 18.30 вечера (19.30 мск), чтобы сообщить о произошедшем.
Во вторник в общеобразовательной школе в Граце произошло нападение. По данным издания Kronen Zeitung, число жертв составило 10 человек. Полиция Штирии также сообщала, что еще 12 получили различные травмы. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два типа огнестрельного оружия, на владение которым они имел разрешение. По данным СМИ, нападавший считал себя жертвой издевательств, его обнаружили мертвым в туалете. Правоохранители во время обыска у него дома обнаружили его предсмертное письмо.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный траур по всей стране в связи со стрельбой в школе в городе Грац на юго-западе страны.
Эвакуация учеников из австрийской школы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 14:35
 
В миреГрацШтирияАвстрияНападение на школу в Граце
 
 
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