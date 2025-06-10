https://ria.ru/20250610/avstrija-2022072451.html
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Граце
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 10.06.2025
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Граце
Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный траур по всей стране в связи со стрельбой в школе в городе Грац на юго-западе страны. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:29:00+03:00
2025-06-10T17:29:00+03:00
2025-06-10T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный траур по всей стране в связи со стрельбой в школе в городе Грац на юго-западе страны. Во вторник утром в школе Граца произошло вооружение нападение. Глава МВД подтвердил, что в результате стрельбы погибли девять человек, а также сам нападавший, который действовал в одиночку. В больнице находятся несколько десятков пострадавших. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии, обращений от соотечественников в связи с трагедией в Граце к российским дипломатам не поступало. "В рамках трехдневного государственного траура вся Австрия почтит жертв этой трагедии. Флаги Австрии на всех общественных зданиях будут приспущены. Завтра утром в 10.00 (11.00 мск - ред.) по всей стране будет проведена минута молчания в память о жертвах этого ужасного преступления", - сказал канцлер в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте телеканала ORF. Канцлер назвал случившееся "национальной трагедией". По данным СМИ, нападавшему было 22 года, он считал себя жертвой издевательств, его обнаружили мертвым в туалете. По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. С 1993 года в стране было еще четыре подобных инцидента, включая тяжелые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. Свои соболезнования в связи с трагедией ранее выразили президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
https://ria.ru/20250610/grats-2021992379.html
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в мире, австрия, грац, нападение на школу в граце
В мире, Австрия, Грац, Нападение на школу в Граце
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Граце
Канцлер Австрии Штокер объявил трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный траур по всей стране в связи со стрельбой в школе в городе Грац на юго-западе страны.
Во вторник утром в школе Граца произошло вооружение нападение. Глава МВД подтвердил, что в результате стрельбы погибли девять человек, а также сам нападавший, который действовал в одиночку. В больнице находятся несколько десятков пострадавших. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии, обращений от соотечественников в связи с трагедией в Граце к российским дипломатам не поступало.
"В рамках трехдневного государственного траура вся Австрия почтит жертв этой трагедии. Флаги Австрии на всех общественных зданиях будут приспущены. Завтра утром в 10.00 (11.00 мск - ред.) по всей стране будет проведена минута молчания в память о жертвах этого ужасного преступления", - сказал канцлер в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте телеканала ORF.
Канцлер назвал случившееся "национальной трагедией".
По данным СМИ, нападавшему было 22 года, он считал себя жертвой издевательств, его обнаружили мертвым в туалете.
По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. С 1993 года в стране было еще четыре подобных инцидента, включая тяжелые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.
Свои соболезнования в связи с трагедией ранее выразили президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.