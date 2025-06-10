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В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки - РИА Новости, 10.06.2025
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21:38 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html
В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки
В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки - РИА Новости, 10.06.2025
В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки
Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе за сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:38:00+03:00
2025-06-10T21:38:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе за сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В районе устья реки Можепсин 9 июня собрали и достали из воды, вывезли с берега на утилизацию 108 мешков с мазутом", - говорится в сообщении. В минувшую субботу, 7 июня, в оперативном штабе региона сообщали, что в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного грязного грунта уже превысил 900 тонн. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки

Спасатели за сутки собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе за сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«
"В районе устья реки Можепсин 9 июня собрали и достали из воды, вывезли с берега на утилизацию 108 мешков с мазутом", - говорится в сообщении.
В минувшую субботу, 7 июня, в оперативном штабе региона сообщали, что в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного грязного грунта уже превысил 900 тонн.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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