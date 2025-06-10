https://ria.ru/20250610/an-2-2021931172.html
В Якутии Ан-2 подал сигнал бедствия
В Якутии Ан-2 подал сигнал бедствия - РИА Новости, 10.06.2025
В Якутии Ан-2 подал сигнал бедствия
Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:34:00+03:00
2025-06-10T08:34:00+03:00
2025-06-10T08:56:00+03:00
ан-2
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний", сообщил РИА Новости глава минэкологии республики Евгений Перфильев.Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в Якутии не выходит на связь самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны."Да, действительно, борт Ан-2 н/б 81532 АК "МиАН", вылетевший сегодня с аэропорта поселка Хандыга Томпонского района, подал сигнал SOS. На борту находится три человека: экипаж и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. На поиски вылетел борт "Полярных авиалиний", - рассказал Перфильев.
https://ria.ru/20250609/samolet-2021728458.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-2, происшествия, республика саха (якутия)
Ан-2, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии Ан-2 подал сигнал бедствия
В Якутии Ан-2 подал сигнал бедствия, на борту находятся три человека