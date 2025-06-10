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Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс - РИА Новости, 10.06.2025
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11:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/amerikanets-2021959048.html
Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс
Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс - РИА Новости, 10.06.2025
Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс
Американец сделал ложный звонок о якобы бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:00:00+03:00
2025-06-10T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американец сделал ложный звонок о якобы бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру. "Мужчина из Мичигана был арестован после того, как опоздал на свой рейс в Лос-Анджелес и сделал ложный звонок об угрозе бомбы", - указывает телеканал. После звонка рейс был отменен, членов экипажа и пассажиров вывели с борта по соображениям безопасности. В аэропорт прибыли сотрудники ФБР и собаки-ищейки, однако взрывчатки обнаружено не было. После этого подозреваемого арестовали, он уже подтвердил, что совершил звонок. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с предоставлением ложной информации.
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в мире, мичиган, лос-анджелес, фбр
В мире, Мичиган, Лос-Анджелес, ФБР
Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс

ABC: американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на авиарейс

© Fotolia / alphadogdesignПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Fotolia / alphadogdesign
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американец сделал ложный звонок о якобы бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру.
"Мужчина из Мичигана был арестован после того, как опоздал на свой рейс в Лос-Анджелес и сделал ложный звонок об угрозе бомбы", - указывает телеканал.
После звонка рейс был отменен, членов экипажа и пассажиров вывели с борта по соображениям безопасности. В аэропорт прибыли сотрудники ФБР и собаки-ищейки, однако взрывчатки обнаружено не было.
После этого подозреваемого арестовали, он уже подтвердил, что совершил звонок. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с предоставлением ложной информации.
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