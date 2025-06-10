https://ria.ru/20250610/amerikanets-2021959048.html

Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс

Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс - РИА Новости, 10.06.2025

Американец сделал ложный звонок о бомбе после того, как опоздал на рейс

Американец сделал ложный звонок о якобы бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:00:00+03:00

2025-06-10T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американец сделал ложный звонок о якобы бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру. "Мужчина из Мичигана был арестован после того, как опоздал на свой рейс в Лос-Анджелес и сделал ложный звонок об угрозе бомбы", - указывает телеканал. После звонка рейс был отменен, членов экипажа и пассажиров вывели с борта по соображениям безопасности. В аэропорт прибыли сотрудники ФБР и собаки-ищейки, однако взрывчатки обнаружено не было. После этого подозреваемого арестовали, он уже подтвердил, что совершил звонок. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с предоставлением ложной информации.

https://ria.ru/20250324/moskva-2006989498.html

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в мире, мичиган, лос-анджелес, фбр