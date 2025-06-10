https://ria.ru/20250610/aktivisty-2021914434.html

"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен"

"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен" - РИА Новости, 10.06.2025

"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен"

Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:33:00+03:00

2025-06-10T03:33:00+03:00

2025-06-10T03:33:00+03:00

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израиль

ашдод

тель-авив

грета тунберг

флотилия свободы

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами прибыло в израильский порт Ашдод, отметив, что, как ожидается, их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что судно "Мадлен", которое было перехвачено военно-морскими силами Израиля, прибыло в израильский порт Ашдод. "Судно "Мадлен" находится в порту Ашдода... Ожидается, что их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно, и в этом случае им может быть разрешен вылет из Тель-Авива уже сегодня вечером", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Флотилии свободы". Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html

https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html

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в мире, израиль, ашдод, тель-авив, грета тунберг, флотилия свободы