"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен"
"Флотилия свободы": активисты с "Мадлен" отправятся в изолятор, если не уедут
© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами прибыло в израильский порт Ашдод, отметив, что, как ожидается, их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно.
"Судно "Мадлен" находится в порту Ашдода... Ожидается, что их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно, и в этом случае им может быть разрешен вылет из Тель-Авива уже сегодня вечером", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Флотилии свободы".
Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
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