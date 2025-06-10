Рейтинг@Mail.ru
"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен" - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/aktivisty-2021914434.html
"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен"
"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен" - РИА Новости, 10.06.2025
"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен"
Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:33:00+03:00
2025-06-10T03:33:00+03:00
в мире
израиль
ашдод
тель-авив
грета тунберг
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021648462_0:257:3077:1987_1920x0_80_0_0_d65fffee9b3a61474843fe306f5270e7.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами прибыло в израильский порт Ашдод, отметив, что, как ожидается, их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что судно "Мадлен", которое было перехвачено военно-морскими силами Израиля, прибыло в израильский порт Ашдод. "Судно "Мадлен" находится в порту Ашдода... Ожидается, что их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно, и в этом случае им может быть разрешен вылет из Тель-Авива уже сегодня вечером", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Флотилии свободы". Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html
https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html
израиль
ашдод
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021648462_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c4a5ce3d4364f60769483e18f7de6123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ашдод, тель-авив, грета тунберг, флотилия свободы
В мире, Израиль, Ашдод, Тель-Авив, Грета Тунберг, Флотилия Свободы
"Флотилия свободы" рассказала о будущем активистов с яхты "Мадлен"

"Флотилия свободы": активисты с "Мадлен" отправятся в изолятор, если не уедут

© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
Грета Тунберг перед посадкой на судно Мадлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами прибыло в израильский порт Ашдод, отметив, что, как ожидается, их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что судно "Мадлен", которое было перехвачено военно-морскими силами Израиля, прибыло в израильский порт Ашдод.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль
Вчера, 09:37
"Судно "Мадлен" находится в порту Ашдода... Ожидается, что их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно, и в этом случае им может быть разрешен вылет из Тель-Авива уже сегодня вечером", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Флотилии свободы".
Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Тунберг обвинила Израиль в своем похищении
Вчера, 06:43
 
В миреИзраильАшдодТель-АвивГрета ТунбергФлотилия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала