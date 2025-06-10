https://ria.ru/20250610/aeroflot-2022122071.html
"Аэрофлот", Комитет по туризму Москвы и RUSSPASS начали сотрудничество
"Аэрофлот", Комитет по туризму Москвы и RUSSPASS начали сотрудничество - РИА Новости, 10.06.2025
"Аэрофлот", Комитет по туризму Москвы и RUSSPASS начали сотрудничество
Комитет по туризму Москвы, группа "Аэрофлот" и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", дивизион RUSSPASS, подписали трехстороннее... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:43:00+03:00
2025-06-10T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет по туризму Москвы, группа "Аэрофлот" и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", дивизион RUSSPASS, подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях Международного туристического форума "Путешествуй!" во вторник, передает корреспондент РИА Новости."Подписывается соглашение о сотрудничестве между Публичным акционерным обществом "Аэрофлот - Российские авиалинии", ПАО "Аэрофлот", Комитетом по туризму города Москва и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" - дивизион RUSSPASS", - сказал ведущий церемонии.Как в свою очередь уточнили РИА Новости в пресс-службе Комитета по туризму, предмет соглашения - сотрудничество,направленное на комплексное развитие внутреннего и международного туризма и формирование положительного имиджа Москвы как туристического центра. Стороны планируют продвигать туристический потенциал Москвы в том числе с помощью совместных мероприятий."Например, с 12 по 15 июня в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая пройдут "Московские сезоны в Пекине". Аэрофлот обеспечит сопровождение российской делегации и примет участие в деловой программе – в конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". Кроме того, гости фестиваля смогут побывать в отдельном домике Аэрофлота: здесь будут расположены зоны красоты, пройдут мастер-классы по макияжу", - рассказали в пресс-службе.
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москва, россия, аэрофлот, туризм
Москва, Россия, Аэрофлот, Туризм
"Аэрофлот", Комитет по туризму Москвы и RUSSPASS начали сотрудничество
"Аэрофлот", Комитет по туризму Москвы и RUSSPASS подписали совместное соглашение
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет по туризму Москвы, группа "Аэрофлот" и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", дивизион RUSSPASS, подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях Международного туристического форума "Путешествуй!" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Подписывается соглашение о сотрудничестве между Публичным акционерным обществом "Аэрофлот - Российские авиалинии", ПАО "Аэрофлот", Комитетом по туризму города Москва и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" - дивизион RUSSPASS", - сказал ведущий церемонии.
Как в свою очередь уточнили РИА Новости в пресс-службе Комитета по туризму, предмет соглашения - сотрудничество,направленное на комплексное развитие внутреннего и международного туризма и формирование положительного имиджа Москвы как туристического центра. Стороны планируют продвигать туристический потенциал Москвы в том числе с помощью совместных мероприятий.
"Например, с 12 по 15 июня в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая пройдут "Московские сезоны в Пекине". Аэрофлот обеспечит сопровождение российской делегации и примет участие в деловой программе – в конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". Кроме того, гости фестиваля смогут побывать в отдельном домике Аэрофлота: здесь будут расположены зоны красоты, пройдут мастер-классы по макияжу", - рассказали в пресс-службе.