https://ria.ru/20250610/aeroflot-2022084212.html

"Аэрофлот" и MIKS Karting Academy будут развивать молодежный автоспорт

"Аэрофлот" и MIKS Karting Academy будут развивать молодежный автоспорт - РИА Новости, 10.06.2025

"Аэрофлот" и MIKS Karting Academy будут развивать молодежный автоспорт

Компания "Аэрофлот" подписала соглашение о сотрудничестве с профессиональной детской академией картинга MIKS Karting Academy, во вторник состоялась презентация... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:55:00+03:00

2025-06-10T17:55:00+03:00

2025-06-10T17:55:00+03:00

технологии

василий кондратенко (бобслей)

аэрофлот

павел кузнецов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" подписала соглашение о сотрудничестве с профессиональной детской академией картинга MIKS Karting Academy, во вторник состоялась презентация партнерства на территории картинг-центра, заезды гостей, а также прошел торжественный старт кубка, передает корреспондент РИА Новости. Таким образом, картинг-центр стал официальным спонсором летней серии соревнований Кубка АЭРОФЛОТ/MIKS ЮНИОР. Партнерство направлено на развитие молодежного спорта и технических навыков. "Дорогие коллеги, сегодня мы открываем это мероприятие с чувством того, что делаем шаг в будущее, поддерживая картинг. Это место, где рождаются не только чемпионы, но и лидеры, новаторы, пилоты. Почему именно картинг? В картинге, как и в авиации, все начинается с мечты. С мечты ребенка почувствовать скорость, освоить технику. Наша компания – национальный перевозчик и очень много внимания уделяет именно развитию молодежи, спорта, технологий. Нам интересно не только перевозить людей по всему миру, но и раскрывать наши молодые таланты. Наше спонсорство – это не только лейбл на болиде, это еще вклад в дисциплину, целеустремленность. Это вклад в культуру безопасности, вклад в любовь к технике. Это качества, которые важны, как на трассе, так и в небе", – сказал летный директор компании "Аэрофлот" Эдуард Советкин. Он также поблагодарил организаторов за познавательный проект, а наставников – за их труд. Также Советкин отметил энергию и смелость детей. "Огромное спасибо компании "Аэрофлот" за то, что решила стать нашим партнером. Я очень рассчитываю, что вместе с поддержкой компании “Аэрофлот”, мы сможем реализовывать гораздо более масштабные и глобальные проекты, которые сейчас очень необходимы российскому картингу, и автоспорту в целом. И с вашей помощью мы сможем покорить новые высоты в области картинга и автоспорта. И это прекрасно", – сказал основатель группы компаний MIKS Karting Алексей Ермилин. Руководитель детской академии картинга Сергей Балдин также рассказал о связи мира самолетов и автоспорта. "Углубимся в историю. Дело в том, что в 50-х годах картинг придумали, как раз летчики. В 50-х годах на тележках, которые перевозили технические инструменты, оборудование, как раз устраивали гонки. В них участвовали и пилоты, все это в 50-х годах родилось. И выросло в то, что сейчас происходит. Поэтому они непосредственно связаны с авиацией", – сказал Балдин. Он заключил, что само по себе управление картами – это в первую очередь безопасность. Таким образом, в будущем дети становятся безопасными водителями. Они понимают, где можно ездить быстро, а где нужно ехать именно безопасно, поэтому, начиная водить на картинге с детства, они будут прививать эти качества и навыки. В мероприятии приняли участие сотрудники группы "Аэрофлот", представители СМИ и блогеры. Вместе со своими детьми они стали участниками заездов на картодроме, а также посетили интерактивные зоны: VR-арену, мастер-классы "Пит-стоп" и "Светофор" В конце мероприятия также прошла церемония награждения за призовые места в заездах. Во взрослом заезде первое место занял Илья Сотников, второе место – Василий Кондратенко-старший, третье место - Азизулло Мирзотошев. Среди подростков первым стал Василий Кондратенко, вторым – Марат Миножетдинов, третьим – Гордей Синицын. В детском заезде первое место – у Петра Шигаева, второе – у Марка Любчикова, третье – у Павла Кузнецова. Победителям вручили медали, подарили кубки, а также памятные подарки от компании "Аэрофлот".

https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020403793.html

https://ria.ru/20250526/aeroflot-2019094146.html

https://ria.ru/20250601/aeroflot-2020323512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, василий кондратенко (бобслей), аэрофлот, павел кузнецов