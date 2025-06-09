Рейтинг@Mail.ru
"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021694009.html
"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США
"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США - РИА Новости, 09.06.2025
"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США
Выпады Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot дает понять, что они для него... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:47:00+03:00
2025-06-09T03:47:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выпады Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot дает понять, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ — такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Получается так, что якобы на "Пэтриоты" деньги есть, а на компенсацию принятия в таких объемах погибших украинских &lt;…&gt; (Военных. — Прим. ред.) — нет", — сказал он.При этом, полагает эксперт, все финансовые институты страны предупредили главу киевского режима о том, что Украина не может позволить такие расходы, но Зеленский упорно желает увеличивать военные расходы, жертвуя украинскими семьями."Никаких "Пэтриотов" не будет. Никто их давать Зеленскому точно не будет", — предупредил экс-советник.По его мнению, происходящее сейчас на Украине говорит о том, что система власти, которую построил Зеленский, стоит в шаге от саморазрушения."Система просто прогнила, она абсолютно разложена, коррумпирована, бандитизирована. Это агония. &lt;…&gt; Такие системы долго не живут", — резюмировал Соскин.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.В воскресенье Зорин сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. По его словам, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.Тогда же Зеленский пожаловался, что что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html
https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021687072.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_a301d0e2aa009208999bc1e1ced0336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США

Соскин: системы Patriot для Зеленского важнее погибших военных

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выпады Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot дает понять, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ — такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«
"Получается так, что якобы на "Пэтриоты" деньги есть, а на компенсацию принятия в таких объемах погибших украинских <…> (Военных. — Прим. ред.) — нет", — сказал он.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ
7 июня, 17:00
При этом, полагает эксперт, все финансовые институты страны предупредили главу киевского режима о том, что Украина не может позволить такие расходы, но Зеленский упорно желает увеличивать военные расходы, жертвуя украинскими семьями.
"Никаких "Пэтриотов" не будет. Никто их давать Зеленскому точно не будет", — предупредил экс-советник.
По его мнению, происходящее сейчас на Украине говорит о том, что система власти, которую построил Зеленский, стоит в шаге от саморазрушения.
"Система просто прогнила, она абсолютно разложена, коррумпирована, бандитизирована. Это агония. <…> Такие системы долго не живут", — резюмировал Соскин.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Новая фаза". В США сделали мрачное предупреждение Украине после терактов
7 июня, 09:43
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
В воскресенье Зорин сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. По его словам, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
Тогда же Зеленский пожаловался, что что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела
00:56
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала