https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021694009.html

"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США

"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США - РИА Новости, 09.06.2025

"Долго не живут": в Киеве испугались нападок Зеленского на США

Выпады Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot дает понять, что они для него... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:47:00+03:00

2025-06-09T03:47:00+03:00

2025-06-09T03:47:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

олег соскин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выпады Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot дает понять, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ — такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Получается так, что якобы на "Пэтриоты" деньги есть, а на компенсацию принятия в таких объемах погибших украинских <…> (Военных. — Прим. ред.) — нет", — сказал он.При этом, полагает эксперт, все финансовые институты страны предупредили главу киевского режима о том, что Украина не может позволить такие расходы, но Зеленский упорно желает увеличивать военные расходы, жертвуя украинскими семьями."Никаких "Пэтриотов" не будет. Никто их давать Зеленскому точно не будет", — предупредил экс-советник.По его мнению, происходящее сейчас на Украине говорит о том, что система власти, которую построил Зеленский, стоит в шаге от саморазрушения."Система просто прогнила, она абсолютно разложена, коррумпирована, бандитизирована. Это агония. <…> Такие системы долго не живут", — резюмировал Соскин.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.В воскресенье Зорин сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. По его словам, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.Тогда же Зеленский пожаловался, что что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html

https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html

https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021687072.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин