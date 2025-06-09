https://ria.ru/20250609/zavod-2021771505.html

Завод по производству фасовочных материалов запустили в Забайкальском крае

Завод по производству фасовочных материалов запустили в Забайкальском крае - РИА Новости, 09.06.2025

Завод по производству фасовочных материалов запустили в Забайкальском крае

В Забайкальском крае запустили завод "Феникс" по производству фасовочных материалов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:07:00+03:00

2025-06-09T13:07:00+03:00

2025-06-09T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае запустили завод "Феникс" по производству фасовочных материалов, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие создает сетки-мешки из полипропилена для хранения и транспортировки плодоовощной продукции. По данным пресс-службы, аналогов этому заводу в Забайкалье нет, раньше упаковку приходилось покупать и привозить из других регионов и часто — по высокой цене. "Общие инвестиции в проект составили более 24 миллионов рублей, из которых 18 миллионов рублей — это поддержка нашего фонда развития промышленности Забайкалья. Он предоставил средства в виде льготного займа по программе “Обрабатывающая промышленность”. Средства займа были вложены в приобретение линии по производству мешкотары из полипропилена", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Завод производит овощные сетки, способные выдерживать большие нагрузки. Размер ячеек в них подобран так, что упакованные продукты хорошо вентилируются и при этом не выпадают. Сетки будут поставляться оптовым компаниям, тепличным хозяйствам и другим агропредприятиям Забайкалья и соседних регионов. Руководство завода считает, что основные заказы будут поступать из Иркутска, продукцией также заинтересуются Новосибирск, Алтай и Кемерово. Предприятие планирует выпускать не менее 1,7 миллиона полипропиленовых сеток-мешков каждый год. Часть продукции пойдет на нужды самого завода, который входит в группу компаний "Черновский овощевод" и занимается продажей овощей и фруктов. Это стратегическое решение позволит существенно снизить финансовую нагрузку: ранее ГК ежегодно тратила на закупку упаковки около 1 миллиона рублей. Государство поддерживает бизнес через нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", который инициировал президент страны Владимир Путин.

https://ria.ru/20250606/stavki-2021407117.html

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