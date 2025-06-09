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Контрабандисты покупали запчасти для Ми-8 и Ми-17, сообщила ФСБ - РИА Новости, 09.06.2025
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09:51 09.06.2025 (обновлено: 10:34 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/zapchasti-2021719134.html
Контрабандисты покупали запчасти для Ми-8 и Ми-17, сообщила ФСБ
Контрабандисты покупали запчасти для Ми-8 и Ми-17, сообщила ФСБ - РИА Новости, 09.06.2025
Контрабандисты покупали запчасти для Ми-8 и Ми-17, сообщила ФСБ
Группа контрабандистов, деятельность которой пресекла ФСБ, по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:51:00+03:00
2025-06-09T10:34:00+03:00
происшествия
россия
оренбургская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ми-8 амтш
ми-17
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа контрабандистов, деятельность которой пресекла ФСБ, по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей, этого хватило бы на ремонт не менее четырёх таких машин, сообщил ЦОС ФСБ. "В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17", - говорится в сообщении. По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих "составляет более 400 млн рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее четырёх вертолетов". Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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россия
оренбургская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж
ФСБ показала запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж.
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РИА Новости
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происшествия, россия, оренбургская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ми-8 амтш, ми-17
Происшествия, Россия, Оренбургская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ми-8 АМТШ, Ми-17
Контрабандисты покупали запчасти для Ми-8 и Ми-17, сообщила ФСБ

ФСБ: контрабандисты покупали для иностранцев запчасти для Ми-8 и Ми-17

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа контрабандистов, деятельность которой пресекла ФСБ, по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей, этого хватило бы на ремонт не менее четырёх таких машин, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17", - говорится в сообщении.
По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих "составляет более 400 млн рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее четырёх вертолетов".
Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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ПроисшествияРоссияОренбургская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ми-8 АМТШМи-17
 
 
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