https://ria.ru/20250609/zakobyakino-2021839510.html

Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги

Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги - РИА Новости, 09.06.2025

Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги

Старинные дома в селе Закобякино Любимского округа Ярославской области выставлены на торги, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:06:00+03:00

2025-06-09T17:06:00+03:00

2025-06-09T17:47:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Старинные дома в селе Закобякино Любимского округа Ярославской области выставлены на торги, сообщает пресс-служба правительства региона. "На торги в рамках приватизации муниципального имущества выставлено несколько объектов, расположенных в селе Закобякино Любимского округа. Это в первую очередь старинные купеческие дома на центральной улице Кудрявцева, также нежилые строения, в которых ранее располагались бывшая пожарная часть с каланчой, торговые ряды и склады", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, каждый из этих объектов может стать хорошим вложением средств, потому что у региона сегодня большие планы по возрождению старинного купеческого села Закобякино. "Совсем недавно село получило статус исторического поселения, что позволит сохранить имеющееся здесь архитектурное наследие и сделает территорию более привлекательной для посещения. В дальнейшей перспективе – благоустройство центральной части села. Уже подана заявка на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды", - цитирует Евраева пресс-служба. Победа в конкурсе поможет привлечь федеральные средства на обновление улицы Кудрявцева, отметил губернатор. В проекте – обустройство дорожек из тротуарной плитки, зон для прогулок и отдыха. "У Закобякина хорошее расположение и богатая история, что может сделать его новой точкой притяжения в нашем регионе", - подчеркнул Михаил Евраев. В селе есть несколько достопримечательностей, отмечают в областном правительстве. В частности, сохранилась Успенская церковь, колокольни которой спроектировал Андрей Достоевский, родной брат писателя Федора Достоевского. Также до наших дней дошла пожарная каланча, выкованная местными кузнецами. Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков рассказал, что сейчас часть сохранившихся строений, ранее бесхозных, выставлена на приватизацию. Они реализуются через электронные торги. "Начальная стоимость совершенно небольшая – от 140 тысяч рублей. Наша задача не получить прибыль в бюджет, а найти новых владельцев, которые смогут возродить эти старинные здания. В селе порядка 18 выявленных объектов культурного наследия, и мы должны сохранить эти свидетельства богатой истории села", - цитирует Хохрякова пресс-служба областного правительства.В правительстве области перечисляют выставленные на торги объекты: "Купеческий дом", ул. Кудрявцева, 5; "Дом жилой", ул. Кудрявцева, 1; "Трактир", ул. Кудрявцева, 10; помещение, расположенное на втором этаже в "Доме купеческом с магазином", ул. Кудрявцева, 3; помещение, расположенное на первом этаже в "Доме купеческом с магазином", ул. Кудрявцева, 3.

https://ria.ru/20250606/psb-2021407936.html

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ярославская область, михаил евраев