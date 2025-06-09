Рейтинг@Mail.ru
Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:06 09.06.2025 (обновлено: 17:47 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/zakobyakino-2021839510.html
Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги
Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги - РИА Новости, 09.06.2025
Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги
Старинные дома в селе Закобякино Любимского округа Ярославской области выставлены на торги, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:06:00+03:00
2025-06-09T17:47:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021846240_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d259fb1e5ac00b47ae5402df07e0e010.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Старинные дома в селе Закобякино Любимского округа Ярославской области выставлены на торги, сообщает пресс-служба правительства региона. "На торги в рамках приватизации муниципального имущества выставлено несколько объектов, расположенных в селе Закобякино Любимского округа. Это в первую очередь старинные купеческие дома на центральной улице Кудрявцева, также нежилые строения, в которых ранее располагались бывшая пожарная часть с каланчой, торговые ряды и склады", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, каждый из этих объектов может стать хорошим вложением средств, потому что у региона сегодня большие планы по возрождению старинного купеческого села Закобякино. "Совсем недавно село получило статус исторического поселения, что позволит сохранить имеющееся здесь архитектурное наследие и сделает территорию более привлекательной для посещения. В дальнейшей перспективе – благоустройство центральной части села. Уже подана заявка на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды", - цитирует Евраева пресс-служба. Победа в конкурсе поможет привлечь федеральные средства на обновление улицы Кудрявцева, отметил губернатор. В проекте – обустройство дорожек из тротуарной плитки, зон для прогулок и отдыха. "У Закобякина хорошее расположение и богатая история, что может сделать его новой точкой притяжения в нашем регионе", - подчеркнул Михаил Евраев. В селе есть несколько достопримечательностей, отмечают в областном правительстве. В частности, сохранилась Успенская церковь, колокольни которой спроектировал Андрей Достоевский, родной брат писателя Федора Достоевского. Также до наших дней дошла пожарная каланча, выкованная местными кузнецами. Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков рассказал, что сейчас часть сохранившихся строений, ранее бесхозных, выставлена на приватизацию. Они реализуются через электронные торги. "Начальная стоимость совершенно небольшая – от 140 тысяч рублей. Наша задача не получить прибыль в бюджет, а найти новых владельцев, которые смогут возродить эти старинные здания. В селе порядка 18 выявленных объектов культурного наследия, и мы должны сохранить эти свидетельства богатой истории села", - цитирует Хохрякова пресс-служба областного правительства.В правительстве области перечисляют выставленные на торги объекты: "Купеческий дом", ул. Кудрявцева, 5; "Дом жилой", ул. Кудрявцева, 1; "Трактир", ул. Кудрявцева, 10; помещение, расположенное на втором этаже в "Доме купеческом с магазином", ул. Кудрявцева, 3; помещение, расположенное на первом этаже в "Доме купеческом с магазином", ул. Кудрявцева, 3.
https://ria.ru/20250606/psb-2021407936.html
https://ria.ru/20250605/deti-2021191550.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021846240_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_f4b6db160a3fcde4deb6f27be6dced51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги

Евраев: старинные дома в селе Закобякино Ярославской области выставлены на торги

© Фото : Правительство Ярославской областиМодели домов в селе Закобякино
Модели домов в селе Закобякино - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Правительство Ярославской области
Модели домов в селе Закобякино
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Старинные дома в селе Закобякино Любимского округа Ярославской области выставлены на торги, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На торги в рамках приватизации муниципального имущества выставлено несколько объектов, расположенных в селе Закобякино Любимского округа. Это в первую очередь старинные купеческие дома на центральной улице Кудрявцева, также нежилые строения, в которых ранее располагались бывшая пожарная часть с каланчой, торговые ряды и склады", - говорится в сообщении.
Город Ярославль - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Беговой центр появится в Ярославле при поддержке ПСБ
6 июня, 18:27
По словам губернатора Михаила Евраева, каждый из этих объектов может стать хорошим вложением средств, потому что у региона сегодня большие планы по возрождению старинного купеческого села Закобякино.
"Совсем недавно село получило статус исторического поселения, что позволит сохранить имеющееся здесь архитектурное наследие и сделает территорию более привлекательной для посещения. В дальнейшей перспективе – благоустройство центральной части села. Уже подана заявка на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды", - цитирует Евраева пресс-служба.
Победа в конкурсе поможет привлечь федеральные средства на обновление улицы Кудрявцева, отметил губернатор. В проекте – обустройство дорожек из тротуарной плитки, зон для прогулок и отдыха.
"У Закобякина хорошее расположение и богатая история, что может сделать его новой точкой притяжения в нашем регионе", - подчеркнул Михаил Евраев.
В селе есть несколько достопримечательностей, отмечают в областном правительстве. В частности, сохранилась Успенская церковь, колокольни которой спроектировал Андрей Достоевский, родной брат писателя Федора Достоевского. Также до наших дней дошла пожарная каланча, выкованная местными кузнецами.
Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков рассказал, что сейчас часть сохранившихся строений, ранее бесхозных, выставлена на приватизацию. Они реализуются через электронные торги.
"Начальная стоимость совершенно небольшая – от 140 тысяч рублей. Наша задача не получить прибыль в бюджет, а найти новых владельцев, которые смогут возродить эти старинные здания. В селе порядка 18 выявленных объектов культурного наследия, и мы должны сохранить эти свидетельства богатой истории села", - цитирует Хохрякова пресс-служба областного правительства.

В правительстве области перечисляют выставленные на торги объекты: "Купеческий дом", ул. Кудрявцева, 5; "Дом жилой", ул. Кудрявцева, 1; "Трактир", ул. Кудрявцева, 10; помещение, расположенное на втором этаже в "Доме купеческом с магазином", ул. Кудрявцева, 3; помещение, расположенное на первом этаже в "Доме купеческом с магазином", ул. Кудрявцева, 3.
Дети-сироты получают сертификаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье
5 июня, 21:30
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала