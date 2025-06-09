https://ria.ru/20250609/zagrazhdeniya-2021861185.html

Секретная служба США объяснила заграждения у Белого дома

Секретная служба США объяснила заграждения у Белого дома - РИА Новости, 09.06.2025

Секретная служба США объяснила заграждения у Белого дома

Информация о том, что заграждения у Белого дома выставлены в связи с протестами в Лос-Анджелесе, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:41:00+03:00

2025-06-09T18:41:00+03:00

2025-06-09T19:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Информация о том, что заграждения у Белого дома выставлены в связи с протестами в Лос-Анджелесе, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель Секретной службы США. Ранее в понедельник корреспондент газеты Politico опубликовал в соцсети X кадры с заграждениями у Белого дома, утверждая, что их установка связана с бушующими в Лос-Анджелесе протестами против миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа. "С Лос-Анджелесом нет ничего общего. Это связано с парадом, который пройдет в Вашингтоне. Поскольку это мероприятие особого уровня национальной безопасности, то установка данных ограждений является частью подготовки к нему", - сказал представитель Секретной службы. По его словам, заграждения начали устанавливать в минувшие выходные, а разберут их после парада. Протесты в Лос-Анджелесе начались после рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов 7 июня. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. В понедельник Ньюсом заявил, что подает в суд на Трампа из-за его решения направить нацгвардию в Лос-Анджелес. Военный парад в честь 250-летия армии США пройдет в Вашингтоне 14 июня. Дата его проведения совпадает с днем рождения президента Дональда Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021667406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, politico