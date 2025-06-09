Секретная служба США объяснила заграждения у Белого дома
Секретная служба США: заграждения у Белого дома не связаны с протестами
© Getty Images / Tom WilliamsРабочие устанавливают ограждение напротив Белого дома. 9 июня 2025
© Getty Images / Tom Williams
Рабочие устанавливают ограждение напротив Белого дома. 9 июня 2025
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Информация о том, что заграждения у Белого дома выставлены в связи с протестами в Лос-Анджелесе, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель Секретной службы США.
Ранее в понедельник корреспондент газеты Politico опубликовал в соцсети X кадры с заграждениями у Белого дома, утверждая, что их установка связана с бушующими в Лос-Анджелесе протестами против миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.
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"С Лос-Анджелесом нет ничего общего. Это связано с парадом, который пройдет в Вашингтоне. Поскольку это мероприятие особого уровня национальной безопасности, то установка данных ограждений является частью подготовки к нему", - сказал представитель Секретной службы.
По его словам, заграждения начали устанавливать в минувшие выходные, а разберут их после парада.
Протесты в Лос-Анджелесе начались после рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов 7 июня. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. В понедельник Ньюсом заявил, что подает в суд на Трампа из-за его решения направить нацгвардию в Лос-Анджелес.
Военный парад в честь 250-летия армии США пройдет в Вашингтоне 14 июня. Дата его проведения совпадает с днем рождения президента Дональда Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.