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Театральная неделя пройдет в Ярославле в честь 275-летия театра Волкова - РИА Новости, 09.06.2025
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Ярославская область
 
19:31 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/yaroslavl-2021873399.html
Театральная неделя пройдет в Ярославле в честь 275-летия театра Волкова
Театральная неделя пройдет в Ярославле в честь 275-летия театра Волкова - РИА Новости, 09.06.2025
Театральная неделя пройдет в Ярославле в честь 275-летия театра Волкова
Театральная неделя пройдет в Ярославле с 23 по 30 июня в честь 275-летия театра имени Федора Волкова, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:31:00+03:00
2025-06-09T19:31:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Театральная неделя пройдет в Ярославле с 23 по 30 июня в честь 275-летия театра имени Федора Волкова, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Традицию многодневных культурных событий в нашем регионе продолжит театральная неделя, которой отметим 275-летие Волковского театра. В рамках мультижанрового театрального марафона "Ярославль – театральная столица России" будет организовано более десяти творческих площадок, где выступят около 30 коллективов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, улицы, площади, парки и скверы Ярославля станут постоянными местами встреч артистов со зрителями. "Волковский театр – гордость и достояние не только нашего региона, но и всей России, поэтому ждем на праздничные торжества поклонников театрального искусства со всей страны", - подчеркнул губернатор. По данным правительства региона, театральная неделя пройдет с 23 по 30 июня. В числе ярких событий - театральные шествия, интерактивные представления, концерты звезд, мастер-классы, спектакли. Площадками станут площадь Волкова, Первомайский бульвар, Демидовский сквер, улица Революционная, Волжская набережная, площадь Юности, парк на Стрелке, Советская площадь. В областном правительстве добавили, что 20 ресторанов города в дни Театральной недели предложат посетителям блюда, посвященные постановкам из репертуара Волковского театра и приготовленные из локальных продуктов, в рамках гастрономического фестиваля "Съешь сюжет".
https://ria.ru/20250609/zakobyakino-2021839510.html
https://ria.ru/20250606/psb-2021407936.html
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михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
Театральная неделя пройдет в Ярославле в честь 275-летия театра Волкова

Евраев: театральная неделя пройдет в Ярославле в честь 275-летия театра Волкова

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Театральная неделя пройдет в Ярославле с 23 по 30 июня в честь 275-летия театра имени Федора Волкова, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Традицию многодневных культурных событий в нашем регионе продолжит театральная неделя, которой отметим 275-летие Волковского театра. В рамках мультижанрового театрального марафона "Ярославль – театральная столица России" будет организовано более десяти творческих площадок, где выступят около 30 коллективов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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По словам губернатора, улицы, площади, парки и скверы Ярославля станут постоянными местами встреч артистов со зрителями.
"Волковский театр – гордость и достояние не только нашего региона, но и всей России, поэтому ждем на праздничные торжества поклонников театрального искусства со всей страны", - подчеркнул губернатор.
По данным правительства региона, театральная неделя пройдет с 23 по 30 июня. В числе ярких событий - театральные шествия, интерактивные представления, концерты звезд, мастер-классы, спектакли. Площадками станут площадь Волкова, Первомайский бульвар, Демидовский сквер, улица Революционная, Волжская набережная, площадь Юности, парк на Стрелке, Советская площадь.
В областном правительстве добавили, что 20 ресторанов города в дни Театральной недели предложат посетителям блюда, посвященные постановкам из репертуара Волковского театра и приготовленные из локальных продуктов, в рамках гастрономического фестиваля "Съешь сюжет".
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