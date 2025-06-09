https://ria.ru/20250609/yakovenko-2021705986.html

Яковенко объяснил, что выходит на первый план в западной политике

Яковенко объяснил, что выходит на первый план в западной политике - РИА Новости, 09.06.2025

Яковенко объяснил, что выходит на первый план в западной политике

Воссоздание своей технологической исключительности, прежде всего США, выходит на первый план в западной политике, считает заместитель гендиректора международной РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:51:00+03:00

2025-06-09T07:51:00+03:00

2025-06-09T07:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воссоздание своей технологической исключительности, прежде всего США, выходит на первый план в западной политике, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Отнюдь не развитие человеческого капитала (с этим, судя по всему, как раз все плохо) выходит в западной политике на первый план, а голое воссоздание своей технологической исключительности, прежде всего исключительности Америки", - заявил Яковенко РИА Новости. Он добавил, что последние годы показывают, что мир движется к созданию раздельных технологических зон, а технологический суверенитет становится инструментом не только власти, но и средством реализации культурно-цивилизационной идентичности. "Понятно, что проводимый Западом новый идеологический раскол мира по определению возводит все происходящее в разряд экзистенциального - как для западных элит, так и для тех, кто является "получателем" новых западных стратегий, включая Китай и Россию, которых будут пытаться "закапывать". На это направлено и создание новых военно-политических альянсов (AUKUS - Австралия - Соединенное Королевство - Соединенные Штаты) и платформ диалога по вопросам безопасности типа индо-тихоокеанской "четверки" (США, Индия, Япония, Австралия) и восточноазиатского "треугольника", - добавил он. В итоге, отметил он, фрагментация будет вести к дублированию инфраструктур, росту затрат и замедлению инноваций. "Надо исходить из того, что конкуренция будет жесткой: тот, кто проиграл, рискует оказаться вне "картины мира" и, соответственно, без голоса в мировом информационном пространстве. Это мы наблюдали уже с поисковиком Google, а также платформами Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская - ред.), Twitter, Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - ред.) и другими. Сейчас наступает новый этап интеллектуально-информационной монополии - ChatGPT, DeepSeek, Perplexity. У нас - GigaChat, YandexGPT. Борьба будет идти за охват пользователей за счет качества обучения систем и их контента. Для проигравших стран новое информационное пространство захлопнется в очередной раз", - резюмировал эксперт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250609/yakovenko-2021705616.html

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