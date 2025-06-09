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Яковенко заявил о риске раскола мира на уровне передовых технологий - РИА Новости, 09.06.2025
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РИА Новости Аналитика
 
07:42 09.06.2025 (обновлено: 07:48 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/yakovenko-2021705616.html
Яковенко заявил о риске раскола мира на уровне передовых технологий
Яковенко заявил о риске раскола мира на уровне передовых технологий - РИА Новости, 09.06.2025
Яковенко заявил о риске раскола мира на уровне передовых технологий
Действия Запада сегодня могут привести к расколу мира на уровне современных передовых технологий - к "цифровому железному занавесу", считает заместитель... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:42:00+03:00
2025-06-09T07:48:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Действия Запада сегодня могут привести к расколу мира на уровне современных передовых технологий - к "цифровому железному занавесу", считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Императивы западной геополитики грозят расколом мира, не менее чреватым опасностями, но уже на уровне современных передовых технологий - условно цифровым "железным занавесом", - заявил Яковенко РИА Новости. Суть этого вызова, отметил он, в том, что Запад потерял за 40 лет монополию на передовые технологии, а заметил это только десять лет назад, в период первого президентского срока Дональда Трампа, когда глобализация была признана ошибочной стратегией, и попытался обратить вспять в форме изоляции Китая под предлогом ковида. "Началось санкционное давление Вашингтона на Китай. Для начала против успешной глобальной корпорации Huawei, предложившей западным странам мобильную связь нового поколения 5G. … Демократическая партия США признала сложность столь резкого разворота в отношениях Запада с Китаем (тому свидетельства дают и последние тарифные инициативы самого Трампа): как-никак на экспорт приходится 13% экономики Китая, а его торговля со всеми западными странами составляет в настоящее время порядка двух триллионов долларов. Поэтому решили начать с идеологии и сочинили новую дихотомию - "либеральные демократии против автократий". Понятно, что имелись в виду все автократии, кроме дружественных, что проявилось и в созванных "саммитах демократий" - прообразе некого Деминтерна, надо полагать, по аналогии с почившем Коминтерном", - отметил Яковенко.
https://ria.ru/20250529/mir-2019860762.html
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в мире, китай, технологии, сша, дональд трамп, александр яковенко, huawei technologies
В мире, Китай, Технологии, США, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Huawei Technologies, РИА Новости Аналитика
Яковенко заявил о риске раскола мира на уровне передовых технологий

Яковенко: действия Запада могут привести к цифровому железному занавесу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Действия Запада сегодня могут привести к расколу мира на уровне современных передовых технологий - к "цифровому железному занавесу", считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Императивы западной геополитики грозят расколом мира, не менее чреватым опасностями, но уже на уровне современных передовых технологий - условно цифровым "железным занавесом", - заявил Яковенко РИА Новости.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко
29 мая, 20:21
Суть этого вызова, отметил он, в том, что Запад потерял за 40 лет монополию на передовые технологии, а заметил это только десять лет назад, в период первого президентского срока Дональда Трампа, когда глобализация была признана ошибочной стратегией, и попытался обратить вспять в форме изоляции Китая под предлогом ковида.
"Началось санкционное давление Вашингтона на Китай. Для начала против успешной глобальной корпорации Huawei, предложившей западным странам мобильную связь нового поколения 5G. … Демократическая партия США признала сложность столь резкого разворота в отношениях Запада с Китаем (тому свидетельства дают и последние тарифные инициативы самого Трампа): как-никак на экспорт приходится 13% экономики Китая, а его торговля со всеми западными странами составляет в настоящее время порядка двух триллионов долларов. Поэтому решили начать с идеологии и сочинили новую дихотомию - "либеральные демократии против автократий". Понятно, что имелись в виду все автократии, кроме дружественных, что проявилось и в созванных "саммитах демократий" - прообразе некого Деминтерна, надо полагать, по аналогии с почившем Коминтерном", - отметил Яковенко.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Доклад показал важность пометки контента, созданного ИИ
5 июня, 15:10
 
РИА Новости АналитикаВ миреКитайТехнологииСШАДональд ТрампАлександр ЯковенкоHuawei Technologies
 
 
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