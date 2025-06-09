Яковенко заявил о риске раскола мира на уровне передовых технологий
Яковенко: действия Запада могут привести к цифровому железному занавесу
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Действия Запада сегодня могут привести к расколу мира на уровне современных передовых технологий - к "цифровому железному занавесу", считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Императивы западной геополитики грозят расколом мира, не менее чреватым опасностями, но уже на уровне современных передовых технологий - условно цифровым "железным занавесом", - заявил Яковенко РИА Новости.
Суть этого вызова, отметил он, в том, что Запад потерял за 40 лет монополию на передовые технологии, а заметил это только десять лет назад, в период первого президентского срока Дональда Трампа, когда глобализация была признана ошибочной стратегией, и попытался обратить вспять в форме изоляции Китая под предлогом ковида.
"Началось санкционное давление Вашингтона на Китай. Для начала против успешной глобальной корпорации Huawei, предложившей западным странам мобильную связь нового поколения 5G. … Демократическая партия США признала сложность столь резкого разворота в отношениях Запада с Китаем (тому свидетельства дают и последние тарифные инициативы самого Трампа): как-никак на экспорт приходится 13% экономики Китая, а его торговля со всеми западными странами составляет в настоящее время порядка двух триллионов долларов. Поэтому решили начать с идеологии и сочинили новую дихотомию - "либеральные демократии против автократий". Понятно, что имелись в виду все автократии, кроме дружественных, что проявилось и в созванных "саммитах демократий" - прообразе некого Деминтерна, надо полагать, по аналогии с почившем Коминтерном", - отметил Яковенко.