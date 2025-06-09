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Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки
Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 09.06.2025
Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки
Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:13:00+03:00
2025-06-09T12:13:00+03:00
2025-06-09T12:19:00+03:00
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
владислав логинов (мэр красноярска)
светлана петренко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."В Следственном комитете Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении главы Красноярска Владислава Логинова по признакам преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко .
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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко
Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко
Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки
Петренко: мэру Красноярска Логинову предъявили обвинение в получении взятки