https://ria.ru/20250609/vzyatka-2021755048.html

Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки

Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 09.06.2025

Главе Красноярска предъявили обвинение в получении взятки

Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:13:00+03:00

2025-06-09T12:13:00+03:00

2025-06-09T12:19:00+03:00

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

владислав логинов (мэр красноярска)

светлана петренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935937483_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_e8fab0c088ae73a58f3479a960e2aa59.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."В Следственном комитете Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении главы Красноярска Владислава Логинова по признакам преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко .

https://ria.ru/20250609/mer-2021743342.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко