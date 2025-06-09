https://ria.ru/20250609/vsu-2021775993.html

Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области

Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025

Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области

ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:24:00+03:00

2025-06-09T13:24:00+03:00

2025-06-09T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины