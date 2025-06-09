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Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области
Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025
Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:24:00+03:00
2025-06-09T13:24:00+03:00
2025-06-09T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" поразила скопления силы ВСУ в Сумской области
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера" за сутки