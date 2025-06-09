Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 09.06.2025 (обновлено: 15:49 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:34:00+03:00
2025-06-09T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ровненская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.Главное:Об успешном российском ударе по аэродрому ВСУ в Ровенской области сегодня сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации:Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
россия
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ровненская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

МО РФ: ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.
Главное:
  • массированный удар нанесли ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования;
  • целью стала авиабаза тактической авиации ВСУ в районе Дубно в Ровенской области;
  • это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам;
  • Вооруженные силы также ударили по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА и складам ВСУ;
  • цель атак достигнута, все назначенные объекты поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Об успешном российском ударе по аэродрому ВСУ в Ровенской области сегодня сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации:
  • уничтожены сразу несколько самолетов противника;
  • ВСУ использовали эти воздушные машины для ударов дальнобойными ракетами;
  • также уничтожен склад ракет;
  • на территории этой авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.
Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРовненская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала