https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:34:00+03:00

2025-06-09T13:34:00+03:00

2025-06-09T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.Главное:Об успешном российском ударе по аэродрому ВСУ в Ровенской области сегодня сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации:Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

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в мире, россия, ровненская область, вооруженные силы украины