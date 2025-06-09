ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
МО РФ: ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.
Главное:
- массированный удар нанесли ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования;
- целью стала авиабаза тактической авиации ВСУ в районе Дубно в Ровенской области;
- это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам;
- Вооруженные силы также ударили по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА и складам ВСУ;
- цель атак достигнута, все назначенные объекты поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Об успешном российском ударе по аэродрому ВСУ в Ровенской области сегодня сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации:
- уничтожены сразу несколько самолетов противника;
- ВСУ использовали эти воздушные машины для ударов дальнобойными ракетами;
- также уничтожен склад ракет;
- на территории этой авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.
Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.