https://ria.ru/20250609/voyska-2021839940.html

Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину

Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину - РИА Новости, 09.06.2025

Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину

Эстония может отправить свои вооруженные силы на Украину после прекращения огня, заявил президент прибалтийского государства Алар Карис в интервью LRT. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:08:00+03:00

2025-06-09T17:08:00+03:00

2025-06-09T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Эстония может отправить свои вооруженные силы на Украину после прекращения огня, заявил президент прибалтийского государства Алар Карис в интервью LRT."Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией", — заявил политик.Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника 27 мая сообщала, что план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы его поддержать, а без этого инициатива бессмысленна.Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая заявил, что Европа не обсуждает отправку войск на Украину.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250609/gruziya-2021776954.html

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в мире, украина, эстония, европа, фридрих мерц, алар карис, джорджа мелони