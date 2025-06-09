Рейтинг@Mail.ru
Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/voyska-2021839940.html
Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину
Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину - РИА Новости, 09.06.2025
Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину
Эстония может отправить свои вооруженные силы на Украину после прекращения огня, заявил президент прибалтийского государства Алар Карис в интервью LRT. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:08:00+03:00
2025-06-09T17:08:00+03:00
в мире
украина
эстония
европа
фридрих мерц
алар карис
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_0:96:3192:1892_1920x0_80_0_0_cef69708ca4ffc3de87c1b5e129312b2.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Эстония может отправить свои вооруженные силы на Украину после прекращения огня, заявил президент прибалтийского государства Алар Карис в интервью LRT."Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией", — заявил политик.Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника 27 мая сообщала, что план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы его поддержать, а без этого инициатива бессмысленна.Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая заявил, что Европа не обсуждает отправку войск на Украину.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250609/gruziya-2021776954.html
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021774980.html
украина
эстония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_231:175:2728:2048_1920x0_80_0_0_ab33c916cb680115e17bf08b8ff14035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, европа, фридрих мерц, алар карис, джорджа мелони
В мире, Украина, Эстония, Европа, Фридрих Мерц, Алар Карис, Джорджа Мелони
Президент Эстонии раскрыл, когда отправит войска на Украину

Президент Эстонии Карис допустил отправку сил на Украину после прекращения огня

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Эстония может отправить свои вооруженные силы на Украину после прекращения огня, заявил президент прибалтийского государства Алар Карис в интервью LRT.
«
"Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией", — заявил политик.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
Вчера, 13:27
Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника 27 мая сообщала, что план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы его поддержать, а без этого инициатива бессмысленна.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая заявил, что Европа не обсуждает отправку войск на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Сразу уничтожат". Во Франции запаниковали из-за возможного хода России
Вчера, 13:19
 
В миреУкраинаЭстонияЕвропаФридрих МерцАлар КарисДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала