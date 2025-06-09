https://ria.ru/20250609/voennye-2021708838.html

Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России

Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России - РИА Новости, 09.06.2025

Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:29:00+03:00

2025-06-09T08:29:00+03:00

2025-06-09T08:32:00+03:00

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ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в понедельник оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи со "снижением уровня угрозы ракетных ударов". "Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении.В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце мая.

https://ria.ru/20250604/borba-2020778240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия