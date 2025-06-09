https://ria.ru/20250609/voennoplennye-2021797148.html

Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет

Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025

Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет

Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:38:00+03:00

2025-06-09T14:38:00+03:00

2025-06-09T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, сообщили в Минобороны."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет", — говорится в заявлении ведомства.Взамен Москва передала Киеву аналогичное число военнопленных.Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.

https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), стамбул, в мире