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Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025
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14:38 09.06.2025 (обновлено: 15:28 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/voennoplennye-2021797148.html
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет
Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:38:00+03:00
2025-06-09T15:28:00+03:00
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, сообщили в Минобороны.&quot;В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет&quot;, — говорится в заявлении ведомства.Взамен Москва передала Киеву аналогичное число военнопленных.Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), стамбул, в мире
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Стамбул, В мире
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими моложе 25 лет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, сообщили в Минобороны.
«

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет", — говорится в заявлении ведомства.

Взамен Москва передала Киеву аналогичное число военнопленных.
Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.
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РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СтамбулВ мире
 
 
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