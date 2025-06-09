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Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье

Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье - РИА Новости, 09.06.2025

Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье

Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:24:00+03:00

2025-06-09T18:24:00+03:00

2025-06-09T18:24:00+03:00

происшествия

новороссийск

абхазия

керченский пролив

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туризм

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам", - рассказали в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250609/popova-2021851344.html

новороссийск

абхазия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, абхазия, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)