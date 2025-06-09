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Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье
Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:24:00+03:00
2025-06-09T18:24:00+03:00
2025-06-09T18:24:00+03:00
происшествия
новороссийск
абхазия
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам", - рассказали в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250609/popova-2021851344.html
новороссийск
абхазия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новороссийск, абхазия, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новороссийск, Абхазия, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье
Роспотребнадзор: пробы воды и песка до границы с Абхазией соответствуют нормам