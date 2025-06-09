Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:24 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/voda-2021856717.html
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье
Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:24:00+03:00
2025-06-09T18:24:00+03:00
происшествия
новороссийск
абхазия
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149865/16/1498651618_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_9823e20c7f6bf4a7f0c740b36cb404f6.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам", - рассказали в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250609/popova-2021851344.html
новороссийск
абхазия
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149865/16/1498651618_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e991193b6c1df263e9e8349e69466b1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, абхазия, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новороссийск, Абхазия, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье

Роспотребнадзор: пробы воды и песка до границы с Абхазией соответствуют нормам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЧерноморское побережье Краснодарского края
Черноморское побережье Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Черноморское побережье Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"В этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам", - рассказали в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.
Хутор Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае
Вчера, 18:03
 
ТуризмПроисшествияНовороссийскАбхазияКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала