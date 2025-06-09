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Активисты передали властям Кошице в Словакии петицию о советском мемориале - РИА Новости, 11.06.2025
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20:34 09.06.2025 (обновлено: 17:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vlasti-2022315592.html
Активисты передали властям Кошице в Словакии петицию о советском мемориале
Активисты передали властям Кошице в Словакии петицию о советском мемориале - РИА Новости, 11.06.2025
Активисты передали властям Кошице в Словакии петицию о советском мемориале
Властям словацкого города Кошице передана петиция за сохранение и охрану памятника советским воинам, который ранее неоднократно оскверняли вандалы, активисты... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-09T20:34:00+03:00
2025-06-11T17:29:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 9 июн - РИА Новости. Властям словацкого города Кошице передана петиция за сохранение и охрану памятника советским воинам, который ранее неоднократно оскверняли вандалы, активисты собрали 8,5 тысяч подписей, сообщил инициатор петиции Александр Рябов. Рябов в начале мая сообщил, что начался сбор подписей под петицией за сохранение и охрану Памятника павшим солдатам Советской армии в городе Кошице (второй по величине город Словакии, на востоке страны) и сохранение названия Площади освободителей, на которой расположен мемориал. Тогда он подверг критике городских депутатов, которые раздумывали о переносе памятника вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем города. "Мы решили собирать подписи на одном месте - перед памятником в центре города… Мы собрали огромное количество подписей: 8500… Люди подписывали (петицию) за то, чтобы оставить памятник советским воинам на Площади освободителей со всеми символами, которые есть на нем, а также за то, чтобы было сохранено название Площади освободителей", - сказал Рябов журналистам перед тем, как передать собранные подписи в администрацию города Кошице в понедельник. Он сообщил, что петицией активисты хотят открыть вопрос об организации охраны памятника, который неоднократно подвергался осквернению вандалами, как минимум во время проведения связанных с ним памятных мероприятий. По словам активиста, петиция стала ответом на то, что в конце 2024 года местные депутаты приняли резолюцию, целью которой было найти способ перенести памятник и переименовать площадь, на которой находится мемориал. В конце мая вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко также подписал эту петицию. Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдатах, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в Словакии тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей. В июне 2023 года прозвучало предложение перенести мемориал на кладбище и переименовать центральную Площадь освободителей, на которой находится памятник, в Легионерскую площадь. Словацкое издание Aktuality тогда сообщало, что местные власти в вопросе переименования "склоняются к изменению", но оно должно быть обязательно исторически связано с городом, к тому же любая подобная инициатива должна быть рассмотрена компетентной комиссией муниципалитета. В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены символы и мемориальные доски. В декабре 2024 года в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) появилась видеозапись, на которой было видно, как мужчина отламывает серпы и молоты от памятника. Она была опубликована на странице словацкого активиста Любоша Лоренза. Лоренз и сам в 2017 году повредил этот мемориал отверткой.
https://ria.ru/20250202/memorial-1996929804.html
https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html
https://ria.ru/20250403/slovakiya-2009176519.html
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в мире, кошице, словакия
В мире, Кошице, Словакия
Активисты передали властям Кошице в Словакии петицию о советском мемориале

Активисты передали властям словацкой Кошице петицию о советском мемориале

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 9 июн - РИА Новости. Властям словацкого города Кошице передана петиция за сохранение и охрану памятника советским воинам, который ранее неоднократно оскверняли вандалы, активисты собрали 8,5 тысяч подписей, сообщил инициатор петиции Александр Рябов.
Рябов в начале мая сообщил, что начался сбор подписей под петицией за сохранение и охрану Памятника павшим солдатам Советской армии в городе Кошице (второй по величине город Словакии, на востоке страны) и сохранение названия Площади освободителей, на которой расположен мемориал. Тогда он подверг критике городских депутатов, которые раздумывали о переносе памятника вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем города.
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"Мы решили собирать подписи на одном месте - перед памятником в центре города… Мы собрали огромное количество подписей: 8500… Люди подписывали (петицию) за то, чтобы оставить памятник советским воинам на Площади освободителей со всеми символами, которые есть на нем, а также за то, чтобы было сохранено название Площади освободителей", - сказал Рябов журналистам перед тем, как передать собранные подписи в администрацию города Кошице в понедельник.
Он сообщил, что петицией активисты хотят открыть вопрос об организации охраны памятника, который неоднократно подвергался осквернению вандалами, как минимум во время проведения связанных с ним памятных мероприятий.
По словам активиста, петиция стала ответом на то, что в конце 2024 года местные депутаты приняли резолюцию, целью которой было найти способ перенести памятник и переименовать площадь, на которой находится мемориал.
В конце мая вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко также подписал эту петицию.
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В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам
28 декабря 2024, 00:58
Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдатах, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в Словакии тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей.
В июне 2023 года прозвучало предложение перенести мемориал на кладбище и переименовать центральную Площадь освободителей, на которой находится памятник, в Легионерскую площадь. Словацкое издание Aktuality тогда сообщало, что местные власти в вопросе переименования "склоняются к изменению", но оно должно быть обязательно исторически связано с городом, к тому же любая подобная инициатива должна быть рассмотрена компетентной комиссией муниципалитета.
В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены символы и мемориальные доски. В декабре 2024 года в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) появилась видеозапись, на которой было видно, как мужчина отламывает серпы и молоты от памятника. Она была опубликована на странице словацкого активиста Любоша Лоренза. Лоренз и сам в 2017 году повредил этот мемориал отверткой.
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