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Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась - РИА Новости, 09.06.2025
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18:43 09.06.2025 (обновлено: 19:00 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vlasti-2021862123.html
Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась
Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась - РИА Новости, 09.06.2025
Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась
Ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков, спровоцированных недавним рейдом иммиграционной полиции, заявила в понедельник председатель... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:43:00+03:00
2025-06-09T19:00:00+03:00
в мире
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков, спровоцированных недавним рейдом иммиграционной полиции, заявила в понедельник председатель временной комиссии совета округа Хильда Солис. "Это была настоящая чрезвычайная ситуация — людям приходилось покидать город из-за разрушений и хаоса. Сейчас этот режим снят", — сказала она в беседе с телеканалом CNN. По словам Солис, в городе остаются закрытыми некоторые шоссе, въезды и съезды, движение транспорта ограничено. "Люди возвращаются к работе, но это происходит постепенно", — добавила она. Солис также подтвердила, что решение о вводе подразделений нацгвардии было принято без запроса со стороны губернатора Калифорнии или местных властей. "Да, вы правы — никто из нас об этом не просил. Это стало предметом споров", — отметила она. Беспорядки начались 7 июня после рейда Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250609/protesty-2021749432.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Протесты в Калифорнии
Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась

Власти: ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков

© AP Photo / Eric ThayerПоврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии
Поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков, спровоцированных недавним рейдом иммиграционной полиции, заявила в понедельник председатель временной комиссии совета округа Хильда Солис.
"Это была настоящая чрезвычайная ситуация — людям приходилось покидать город из-за разрушений и хаоса. Сейчас этот режим снят", — сказала она в беседе с телеканалом CNN.
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По словам Солис, в городе остаются закрытыми некоторые шоссе, въезды и съезды, движение транспорта ограничено. "Люди возвращаются к работе, но это происходит постепенно", — добавила она.
Солис также подтвердила, что решение о вводе подразделений нацгвардии было принято без запроса со стороны губернатора Калифорнии или местных властей.
"Да, вы правы — никто из нас об этом не просил. Это стало предметом споров", — отметила она.
Беспорядки начались 7 июня после рейда Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
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