https://ria.ru/20250609/vlasti-2021862123.html

Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась

Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась - РИА Новости, 09.06.2025

Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась

Ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков, спровоцированных недавним рейдом иммиграционной полиции, заявила в понедельник председатель... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:43:00+03:00

2025-06-09T18:43:00+03:00

2025-06-09T19:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков, спровоцированных недавним рейдом иммиграционной полиции, заявила в понедельник председатель временной комиссии совета округа Хильда Солис. "Это была настоящая чрезвычайная ситуация — людям приходилось покидать город из-за разрушений и хаоса. Сейчас этот режим снят", — сказала она в беседе с телеканалом CNN. По словам Солис, в городе остаются закрытыми некоторые шоссе, въезды и съезды, движение транспорта ограничено. "Люди возвращаются к работе, но это происходит постепенно", — добавила она. Солис также подтвердила, что решение о вводе подразделений нацгвардии было принято без запроса со стороны губернатора Калифорнии или местных властей. "Да, вы правы — никто из нас об этом не просил. Это стало предметом споров", — отметила она. Беспорядки начались 7 июня после рейда Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250609/protesty-2021749432.html

https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html

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в мире, лос-анджелес, калифорния, протесты в калифорнии