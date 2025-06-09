Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ
"Росконгресс": Сийярто заявлен участником деловой программы на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
По данным фонда, на сайте ПМЭФ опубликован состав спикеров и участников деловой программы.
"В числе участников деловой программы: министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб; министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт; министр финансов Государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари", - говорится в сообщении фонда.
Также в списке участников заявлены: министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, посол России в Китае Андрей Денисов, посол России в Маврикии Ирада Зейналова, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.
"Петербургский международный экономический форум – это зеркало глобальных изменений и одновременно рабочий инструмент для формирования новых экономических и гуманитарных связей. В 2025 году в центре внимания диалог между цивилизациями, укрепление экономического суверенитета и поиск совместных ответов на вызовы нового миропорядка. Представленная деловая программа отражает эти приоритеты", - цитирует фонд в сообщении словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.