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Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
10:30 09.06.2025 (обновлено: 10:49 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vengriya-2021726561.html
Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ
Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:30:00+03:00
2025-06-09T10:49:00+03:00
венгрия
экономика
алжир (провинция)
антон силуанов
петер сийярто
россия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".По данным фонда, на сайте ПМЭФ опубликован состав спикеров и участников деловой программы."В числе участников деловой программы: министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб; министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт; министр финансов Государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари", - говорится в сообщении фонда.Также в списке участников заявлены: министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, посол России в Китае Андрей Денисов, посол России в Маврикии Ирада Зейналова, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев."Петербургский международный экономический форум – это зеркало глобальных изменений и одновременно рабочий инструмент для формирования новых экономических и гуманитарных связей. В 2025 году в центре внимания диалог между цивилизациями, укрепление экономического суверенитета и поиск совместных ответов на вызовы нового миропорядка. Представленная деловая программа отражает эти приоритеты", - цитирует фонд в сообщении словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250606/dialog-2021265596.html
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венгрия, экономика, алжир (провинция), антон силуанов, петер сийярто, россия, максим решетников, большая двадцатка, евразийская экономическая комиссия, в мире
Венгрия, Экономика, Алжир (провинция), Антон Силуанов, Петер Сийярто, Россия, Максим Решетников, Большая двадцатка, Евразийская экономическая комиссия, ПМЭФ — 2025, В мире
Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ

"Росконгресс": Сийярто заявлен участником деловой программы на ПМЭФ-2025

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
По данным фонда, на сайте ПМЭФ опубликован состав спикеров и участников деловой программы.
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"В числе участников деловой программы: министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб; министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт; министр финансов Государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари", - говорится в сообщении фонда.
Также в списке участников заявлены: министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, посол России в Китае Андрей Денисов, посол России в Маврикии Ирада Зейналова, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.
"Петербургский международный экономический форум – это зеркало глобальных изменений и одновременно рабочий инструмент для формирования новых экономических и гуманитарных связей. В 2025 году в центре внимания диалог между цивилизациями, укрепление экономического суверенитета и поиск совместных ответов на вызовы нового миропорядка. Представленная деловая программа отражает эти приоритеты", - цитирует фонд в сообщении словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ВенгрияЭкономикаАлжир (провинция)Антон СилуановПетер СийяртоРоссияМаксим РешетниковБольшая двадцаткаЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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