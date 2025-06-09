https://ria.ru/20250609/vengrija-2021840091.html

Венгрия готова платить миллионы, чтобы не впускать мигрантов, заявил Орбан

Венгрия готова платить миллионы, чтобы не впускать мигрантов, заявил Орбан - РИА Новости, 09.06.2025

Венгрия готова платить миллионы, чтобы не впускать мигрантов, заявил Орбан

Власти Венгрии готовы выплачивать каждый день штраф в размере миллиона евро, к которому страну принудил Брюссель, лишь бы не впускать нелегальных мигрантов,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:08:00+03:00

2025-06-09T17:08:00+03:00

2025-06-09T17:08:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Власти Венгрии готовы выплачивать каждый день штраф в размере миллиона евро, к которому страну принудил Брюссель, лишь бы не впускать нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успеха участников их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "Брюссель угрожает и шантажирует. Мы находимся под финансовыми санкциями. Мы должны платить Брюсселю по миллиону евро в день, потому что не пускаем мигрантов... Миллион евро в день - это большие деньги для нас, но мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта. Эти деньги - наша лучшая инвестиция в будущее", - сказал Орбан, выступая на мероприятии. По словам Орбана, то, что происходит в Европе - это "не миграция, а организованное замещение населения, с помощью которого меняются культурные основы Европы". "Но мы, венгры, должны сказать нет, мы стоим на стороне народа, мы боремся за него, мы боремся за семьи и родину, даже если нам придется бороться со всей бюрократией в Брюсселе... Мы не позволяем разрушать безопасность наших городов и улиц. Мы не позволяем насиловать наших дочерей и жен. Мы не позволяем убивать мирных граждан... Мы оставляем нашим детям и внукам европейскую христианскую и патриотическую страну", - отметил венгерский премьер. После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Орбан в ответ заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос. О формировании нового политического альянса "Патриоты за Европу" объявили в июне 2024 года глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан неоднократно отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.

https://ria.ru/20250326/shengen-2007346343.html

https://ria.ru/20241004/mask-1976365160.html

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Наталья Макарова

в мире, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, марин ле пен, джордж сорос, европарламент, оон, евросоюз