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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем - РИА Новости, 09.06.2025
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12:28 09.06.2025 (обновлено: 12:32 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vaktsinatsiya-2021759676.html
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем
Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с отказом граждан от вакцинации, свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:28:00+03:00
2025-06-09T12:32:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с отказом граждан от вакцинации, свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора. "Превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости (далее – СМП ) за предшествующий период отмечается в отношении гемофильной инфекции – в 13,4 раза (2,41 против 0,18), кори – в 11 раз (15,35 против 1,38), краснухи – в 6 раз (0,18 против 0,03), коклюша – в 4,5 раза (22,24 против 4,92), эпидемического паротита – в 3,5 раза (1,92 против 0,55), ", - говорится в документе. Отмечается, что превышение СМП также было и в отношении лихорадки Западного Нила – в 3 раза (0,30 против 0,10), гриппа – в 3 раза (121,67 против 38,93), внебольничной пневмонии – в 2 раза (866,62 против 416,7), лихорадки Ку – в 2 раза (0,20 против 0,10), норовирусной инфекции – в 1,8 раза (37,62 против 20,51), энтеровирусных (неполио) инфекций – в 1,5 раза (14,69 против 9,51). По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в России было выявлено 22 455 случаев заболевания корью. Зарегистрировано 4 летальных случая среди не привитых детей. Число случаев заболевания коклюшем составило 32 535, а краснухой 258 случаев. "Эпидемический процесс кори поддерживался за счет лиц не привитых и лиц с неизвестным прививочным анамнезом, на долю которых приходилось 89,5% заболевших. Однократно привитые и двукратно привитые участвовали в эпидемическом процессе всего лишь на уровне 3,7% и 6,4% соответственно, что свидетельствует об эффективности вакцинопрофилактики", - объяснили в документе. Рост заболеваемости коклюшем с апреля 2023 года связан с увеличением восприимчивых к коклюшу лиц, накопившихся за период с 2020 по 2022 год, объяснили в ведомстве. Как и краснухой - её распространение связывают с ослаблением эффективности работы системы иммунизации в период пандемии COVID-19 и снижением охватов профилактическими прививками в декретированных возрастах.
https://ria.ru/20250604/moskva-2020884369.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем

Роспотребнадзор: рост заболеваемости корью связан с отказом от прививок

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с отказом граждан от вакцинации, свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора.
"Превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости (далее – СМП ) за предшествующий период отмечается в отношении гемофильной инфекции – в 13,4 раза (2,41 против 0,18), кори – в 11 раз (15,35 против 1,38), краснухи – в 6 раз (0,18 против 0,03), коклюша – в 4,5 раза (22,24 против 4,92), эпидемического паротита – в 3,5 раза (1,92 против 0,55), ", - говорится в документе.
Отмечается, что превышение СМП также было и в отношении лихорадки Западного Нила – в 3 раза (0,30 против 0,10), гриппа – в 3 раза (121,67 против 38,93), внебольничной пневмонии – в 2 раза (866,62 против 416,7), лихорадки Ку – в 2 раза (0,20 против 0,10), норовирусной инфекции – в 1,8 раза (37,62 против 20,51), энтеровирусных (неполио) инфекций – в 1,5 раза (14,69 против 9,51).
По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в России было выявлено 22 455 случаев заболевания корью. Зарегистрировано 4 летальных случая среди не привитых детей. Число случаев заболевания коклюшем составило 32 535, а краснухой 258 случаев.
"Эпидемический процесс кори поддерживался за счет лиц не привитых и лиц с неизвестным прививочным анамнезом, на долю которых приходилось 89,5% заболевших. Однократно привитые и двукратно привитые участвовали в эпидемическом процессе всего лишь на уровне 3,7% и 6,4% соответственно, что свидетельствует об эффективности вакцинопрофилактики", - объяснили в документе.
Рост заболеваемости коклюшем с апреля 2023 года связан с увеличением восприимчивых к коклюшу лиц, накопившихся за период с 2020 по 2022 год, объяснили в ведомстве. Как и краснухой - её распространение связывают с ослаблением эффективности работы системы иммунизации в период пандемии COVID-19 и снижением охватов профилактическими прививками в декретированных возрастах.
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
4 июня, 16:14
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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