https://ria.ru/20250609/ukrainy-2021857338.html

Мединский раскритиковал руководство Украины

Мединский раскритиковал руководство Украины - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский раскритиковал руководство Украины

Нынешнему руководству Украины нужен постоянный враг, и нужна война, чтобы оставаться у власти вечно, заявил помощник президента России, глава российской... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:26:00+03:00

2025-06-09T18:26:00+03:00

2025-06-09T18:53:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

владимир мединский

россия

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нынешнему руководству Украины нужен постоянный враг, и нужна война, чтобы оставаться у власти вечно, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Мне кажется, руководство Украины в какой-то степени, очень осторожно постараюсь говорить, в какой-то степени начинает мне напоминать латиноамериканских диктаторов. Они тоже были когда-то хорошими ребятами, когда пришли к власти, много чего обещали на выборах. Но потом они постепенно перерождаются в диктаторов. А для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг, нужна война, которая тебе лично ничем не грозит, и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война, потому что все семьи за границей с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют. И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию", - заявил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Он отметил, что зарубежная помощь в виде оружия и денег в такой ситуации Украине будет поступать лишь в том случае, если она будет воевать."Если ты перестаешь воевать, ты оказываешься и без иностранной помощи, и теряешь возможность подавлять любую оппозицию внутри страны. Тогда ты должен идти на выборы, и ты их проиграешь, потому что люди устали, люди хотят мир, солдаты хотят мир", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20250609/rossija-2021863704.html

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