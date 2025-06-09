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Мединский раскритиковал руководство Украины - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 09.06.2025 (обновлено: 18:53 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ukrainy-2021857338.html
Мединский раскритиковал руководство Украины
Мединский раскритиковал руководство Украины - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский раскритиковал руководство Украины
Нынешнему руководству Украины нужен постоянный враг, и нужна война, чтобы оставаться у власти вечно, заявил помощник президента России, глава российской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:26:00+03:00
2025-06-09T18:53:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
владимир мединский
россия
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нынешнему руководству Украины нужен постоянный враг, и нужна война, чтобы оставаться у власти вечно, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Мне кажется, руководство Украины в какой-то степени, очень осторожно постараюсь говорить, в какой-то степени начинает мне напоминать латиноамериканских диктаторов. Они тоже были когда-то хорошими ребятами, когда пришли к власти, много чего обещали на выборах. Но потом они постепенно перерождаются в диктаторов. А для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг, нужна война, которая тебе лично ничем не грозит, и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война, потому что все семьи за границей с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют. И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию", - заявил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Он отметил, что зарубежная помощь в виде оружия и денег в такой ситуации Украине будет поступать лишь в том случае, если она будет воевать."Если ты перестаешь воевать, ты оказываешься и без иностранной помощи, и теряешь возможность подавлять любую оппозицию внутри страны. Тогда ты должен идти на выборы, и ты их проиграешь, потому что люди устали, люди хотят мир, солдаты хотят мир", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021863704.html
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украина, владимир мединский, россия, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Россия, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский раскритиковал руководство Украины

Мединский заявил, что руководству Украины нужен постоянный враг

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нынешнему руководству Украины нужен постоянный враг, и нужна война, чтобы оставаться у власти вечно, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Мне кажется, руководство Украины в какой-то степени, очень осторожно постараюсь говорить, в какой-то степени начинает мне напоминать латиноамериканских диктаторов. Они тоже были когда-то хорошими ребятами, когда пришли к власти, много чего обещали на выборах. Но потом они постепенно перерождаются в диктаторов. А для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг, нужна война, которая тебе лично ничем не грозит, и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война, потому что все семьи за границей с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют. И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию", - заявил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
Он отметил, что зарубежная помощь в виде оружия и денег в такой ситуации Украине будет поступать лишь в том случае, если она будет воевать.
"Если ты перестаешь воевать, ты оказываешься и без иностранной помощи, и теряешь возможность подавлять любую оппозицию внутри страны. Тогда ты должен идти на выборы, и ты их проиграешь, потому что люди устали, люди хотят мир, солдаты хотят мир", - добавил Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Вчера, 18:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир МединскийРоссияВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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