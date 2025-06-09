https://ria.ru/20250609/ukraina-2021896907.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник вечером в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:37:00+03:00
2025-06-09T22:37:00+03:00
2025-06-09T22:37:00+03:00
в мире
россия
украина
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник вечером в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Она продолжает звучать до сих пор. С 22.10 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Николаевской области. В 22.14 тревога охватила Киевскую, Черкасскую области. Кроме того тревога звучит в Кировоградской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250609/ssha-2021882851.html
россия
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины, в том числе в Киевской