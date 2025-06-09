https://ria.ru/20250609/ukraina-2021896907.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник вечером в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:37:00+03:00

2025-06-09T22:37:00+03:00

2025-06-09T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник вечером в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Она продолжает звучать до сих пор. С 22.10 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Николаевской области. В 22.14 тревога охватила Киевскую, Черкасскую области. Кроме того тревога звучит в Кировоградской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250609/ssha-2021882851.html

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в мире, россия, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины