https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве

"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве - РИА Новости, 09.06.2025

"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве

Отказ Украины забирать тела погибших военных ВСУ свидетельствует о том, что киевский режим ни во что не ставит собственных граждан, написал в своем... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:01:00+03:00

2025-06-09T20:01:00+03:00

2025-06-09T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отказ Украины забирать тела погибших военных ВСУ свидетельствует о том, что киевский режим ни во что не ставит собственных граждан, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Отношение к людям — как к порошку, которым забивает ноздри наркомандующий. Все продай, убей, сдохни и лежи в рефрижераторе", — написал он.Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военных ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела до Украины предложение передать тела погибших военных и была готова сделать это на прошлой неделе, однако до сих пор не получила согласия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными, заявив, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.

https://ria.ru/20250609/medinskij-2021872603.html

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html

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в мире, украина, россия, киев, александр дубинский, владимир мединский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, верховная рада украины