"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве
Дубинский: киевский режим не ставит ни во что собственных граждан
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отказ Украины забирать тела погибших военных ВСУ свидетельствует о том, что киевский режим ни во что не ставит собственных граждан, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Отношение к людям — как к порошку, которым забивает ноздри наркомандующий. Все продай, убей, сдохни и лежи в рефрижераторе", — написал он.
Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военных ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела до Украины предложение передать тела погибших военных и была готова сделать это на прошлой неделе, однако до сих пор не получила согласия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными, заявив, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.