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Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025
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19:20 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной
Делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента России, глава... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:20:00+03:00
2025-06-09T19:20:00+03:00
россия
брянская область
украина
владимир мединский
обрушение моста на поезд в брянской области
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Нам было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров, когда Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд, и погибли мирные жители и дети... Когда идет пассажирский поезд, по-моему, двухэтажный, его видно издалека, огромный пассажирский поезд и человек, который взрывает железную дорогу и автомобильную автостраду, вручную, видя этот поезд, нажимает на кнопку - это терроризм", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
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россия, брянская область, украина, владимир мединский, обрушение моста на поезд в брянской области, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Брянская область, Украина, Владимир Мединский, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной

Мединский: делегации было очень тяжело ехать на переговоры после ЧП с поездом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Нам было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров, когда Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд, и погибли мирные жители и дети... Когда идет пассажирский поезд, по-моему, двухэтажный, его видно издалека, огромный пассажирский поезд и человек, который взрывает железную дорогу и автомобильную автостраду, вручную, видя этот поезд, нажимает на кнопку - это терроризм", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
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РоссияБрянская областьУкраинаВладимир МединскийОбрушение моста на поезд в Брянской областиВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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