https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html

Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной

Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной

Делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента России, глава... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:20:00+03:00

2025-06-09T19:20:00+03:00

2025-06-09T19:20:00+03:00

россия

брянская область

украина

владимир мединский

обрушение моста на поезд в брянской области

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Нам было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров, когда Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд, и погибли мирные жители и дети... Когда идет пассажирский поезд, по-моему, двухэтажный, его видно издалека, огромный пассажирский поезд и человек, который взрывает железную дорогу и автомобильную автостраду, вручную, видя этот поезд, нажимает на кнопку - это терроризм", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.

https://ria.ru/20250609/medinskij-2021870705.html

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россия, брянская область, украина, владимир мединский, обрушение моста на поезд в брянской области, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире