https://ria.ru/20250609/ukraina-2021798909.html

Боевики "Азова"* получили срок за убийство мирных жителей в Мариуполе

Боевики "Азова"* получили срок за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 09.06.2025

Боевики "Азова"* получили срок за убийство мирных жителей в Мариуполе

Боевики националистического батальона "Азов"* Руслан Орлов и Артем Новиков, застрелившие трех мирных жителей в Мариуполе, получили 24 года и 26 лет колонии... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:44:00+03:00

2025-06-09T14:44:00+03:00

2025-06-09T14:44:00+03:00

происшествия

россия

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА/ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов"* Руслан Орлов и Артем Новиков, застрелившие трех мирных жителей в Мариуполе, получили 24 года и 26 лет колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Как установлено следствием и судом, в апреле 2022 года снайпер Руслан Орлов и санитар Артем Новиков, находясь рядом с домом № 42 по улице Ломизова в городе Мариуполе ДНР, обнаружили троих мужчин, не участвовавших в вооруженном конфликте. Полагая, что указанные лица занимают пророссийскую позицию, фигуранты уголовного дела, исполняя незаконный приказ вышестоящего командования, произвели из имеющегося огнестрельного оружия множественные выстрелы. Трое мужчин были смертельно ранены. "На основании доказательств, собранных главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, судом вынесен приговор в отношении военнослужащих национальной гвардии Украины (запрещенный на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*)", - говорится в сообщении. Правоохранителями уточняется, что Орлов и Новиков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) и пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти). "Приговором суда Орлову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 26 лет, Новикову - 24 года. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве. "Открыли огонь на поражение по нескольким мужчинам... Дали команду на открытие огня, поэтому открыли... Честно говоря, не знаю, что сказать (родным и близким погибших - ред.) Здесь невозможно уже ничего сделать", - рассказал РИА Новости Орлов. По его словам, он добровольно вступил в батальон в 2020 году и надеется попасть под обмен, но решение вернуться на фронт ещё не принял. Как передает корреспондент РИА Новости, оба боевика после вынесения приговора изъявили желание подать апелляцию в зале суда.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html

https://ria.ru/20250528/prigovor-2019556017.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)