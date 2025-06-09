https://ria.ru/20250609/ukraina-2021710872.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:51:00+03:00

2025-06-09T08:51:00+03:00

2025-06-09T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 08.22 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях. Следом ее объявили в Одесской, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины