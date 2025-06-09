https://ria.ru/20250609/ucheniya-2021820426.html

В Финляндии в июне пройдут учения военно-воздушных сил НАТО

В Финляндии в июне пройдут учения военно-воздушных сил НАТО - РИА Новости, 09.06.2025

В Финляндии в июне пройдут учения военно-воздушных сил НАТО

Военно-воздушные учения НАТО с участием США, Франции и Великобритании пройдут в Финляндии с 16 по 27 июня, сообщают в понедельник финские военно-воздушные силы. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:51:00+03:00

2025-06-09T15:51:00+03:00

2025-06-09T15:51:00+03:00

финляндия

россия

сша

павел кузнецов

владимир путин

дмитрий киселев

нато

f/a-18

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198353_0:126:2392:1472_1920x0_80_0_0_e96f9dfaf645ce716c2391fb78fefc8b.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военно-воздушные учения НАТО с участием США, Франции и Великобритании пройдут в Финляндии с 16 по 27 июня, сообщают в понедельник финские военно-воздушные силы. "Учения Atlantic Trident 25 пройдут с 16 по 27 июня", - говорится в сообщении. По данным ВВС, в учениях будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. Помимо финских истребителей F/A-18 Hornet, в учениях примут участие американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, а также французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M. В учениях также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International. Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250608/nato-2021594836.html

https://ria.ru/20250523/finljandija-2018605049.html

https://ria.ru/20250605/nato-2021171439.html

финляндия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, сша, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, f/a-18, f-15se, rafale