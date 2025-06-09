В Финляндии в июне пройдут учения военно-воздушных сил НАТО
ВВС Финляндии: учения НАТО с участием США, Франции и Британии пройдут 16-27 июня
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военно-воздушные учения НАТО с участием США, Франции и Великобритании пройдут в Финляндии с 16 по 27 июня, сообщают в понедельник финские военно-воздушные силы.
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"Учения Atlantic Trident 25 пройдут с 16 по 27 июня", - говорится в сообщении.
По данным ВВС, в учениях будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. Помимо финских истребителей F/A-18 Hornet, в учениях примут участие американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, а также французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.
В учениях также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International.
Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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