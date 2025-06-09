https://ria.ru/20250609/tsentr-2021776627.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 09.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:22:00+03:00

2025-06-09T13:22:00+03:00

2025-06-09T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Viking шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250609/tela-2021766498.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины