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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 09.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:22:00+03:00
2025-06-09T13:22:00+03:00
2025-06-09T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Viking шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250609/tela-2021766498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли более 525 военных в зоне действия "Центра"