https://ria.ru/20250609/trevoga-2021692967.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:18:00+03:00

2025-06-09T03:18:00+03:00

2025-06-09T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в 13 областях Украины, а также в Киеве.ВС России регулярно наносят массированные удары в ответ на теракты ВСУ с применением высокоточного оружия большой дальности, а также БПЛА. Целью становятся объекты ВПК Украины, места расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021685905.html

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