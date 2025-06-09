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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 09.06.2025 (обновлено: 08:58 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/trevoga-2021692967.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:18:00+03:00
2025-06-09T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в 13 областях Украины, а также в Киеве.ВС России регулярно наносят массированные удары в ответ на теракты ВСУ с применением высокоточного оружия большой дальности, а также БПЛА. Целью становятся объекты ВПК Украины, места расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© Фото : Дмитрий РовчакМосковский мост в Киеве
Московский мост в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Дмитрий Ровчак
Московский мост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в 13 областях Украины, а также в Киеве.
ВС России регулярно наносят массированные удары в ответ на теракты ВСУ с применением высокоточного оружия большой дальности, а также БПЛА. Целью становятся объекты ВПК Украины, места расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
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