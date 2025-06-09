https://ria.ru/20250609/trevoga-2021689796.html

СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу

СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу

Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которую в Израиле обещали не пустить в палестинский регион, передает... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T01:56:00+03:00

2025-06-09T01:56:00+03:00

2025-06-09T12:00:00+03:00

в мире

израиль

египет

ашдод

грета тунберг

флотилия свободы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которую в Израиле обещали не пустить в палестинский регион, передает агентство Рейтер со ссылкой на "Флотилию свободы", к которой относится судно. "Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне "Мадлен", были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату", - пишет агентство. Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, в настоящее время плывет к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно, которое относится к проекту "Флотилия свободы", приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник. Гостелерадиокомпания отметила, что военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html

израиль

египет

ашдод

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в мире, израиль, египет, ашдод, грета тунберг, флотилия свободы