СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу
Reuters: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу
© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг на судне "Мадлен" перед отправлением в Газу
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг на судне "Мадлен" перед отправлением в Газу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которую в Израиле обещали не пустить в палестинский регион, передает агентство Рейтер со ссылкой на "Флотилию свободы", к которой относится судно.
"Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне "Мадлен", были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату", - пишет агентство.
Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, в настоящее время плывет к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно, которое относится к проекту "Флотилия свободы", приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник. Гостелерадиокомпания отметила, что военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.