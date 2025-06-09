https://ria.ru/20250609/trevoga-2021688218.html

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2025

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T01:12:00+03:00

2025-06-09T01:12:00+03:00

2025-06-09T01:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

винницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, тревога в Тернопольской области была объявлена в 00.32 мск, в Винницкой - 00.51. Воздушная тревога продолжает действовать в Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской и Киевской областях, а также в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250608/trevoga-2021684721.html

украина

россия

винницкая область

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украина, россия, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины