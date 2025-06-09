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Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:05:00+03:00
2025-06-09T23:05:00+03:00
2025-06-09T23:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили Иран и ряд других вопросов. "Мы обсудили много тем, всё прошло хорошо, гладко. Посмотрим, что будет дальше. Речь шла о стране, о которой вы только что упомянули — об Иране", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на мероприятии, посвященном инвестициям в экономику США.
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху
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Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху иранский вопрос