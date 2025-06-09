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Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем - РИА Новости, 09.06.2025
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23:05 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/tramp-2021899650.html
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:05:00+03:00
2025-06-09T23:05:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили Иран и ряд других вопросов. "Мы обсудили много тем, всё прошло хорошо, гладко. Посмотрим, что будет дальше. Речь шла о стране, о которой вы только что упомянули — об Иране", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на мероприятии, посвященном инвестициям в экономику США.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху много тем

Трамп заявил, что обсудил с Нетаньяху иранский вопрос

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили Иран и ряд других вопросов.
"Мы обсудили много тем, всё прошло хорошо, гладко. Посмотрим, что будет дальше. Речь шла о стране, о которой вы только что упомянули — об Иране", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на мероприятии, посвященном инвестициям в экономику США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
7 апреля, 23:05
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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