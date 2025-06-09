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Трамп верит в Бога, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
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19:29 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/tramp-2021873120.html
Трамп верит в Бога, заявил Мединский
Трамп верит в Бога, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп верит в Бога, заявил Мединский
Президент США Дональд Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем, а предыдущая администрация Соединенных Штатов делала очень много вещей, за РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем, а предыдущая администрация Соединенных Штатов делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Мне кажется, что Трамп верит в Бога, а предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду. Мне кажется, Трамп иногда по ночам об этом думает. Он верит в Бога, и он хочет остаться в памяти людей человеком, который, как он говорит, to be a peacemaker and unifier (с англ. - "быть миротворцем и объединителем" - ред.). Вот это очень хорошая формула", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир мединский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Мединский
Трамп верит в Бога, заявил Мединский

Мединский: Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем, а предыдущая администрация Соединенных Штатов делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Мне кажется, что Трамп верит в Бога, а предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду. Мне кажется, Трамп иногда по ночам об этом думает. Он верит в Бога, и он хочет остаться в памяти людей человеком, который, как он говорит, to be a peacemaker and unifier (с англ. - "быть миротворцем и объединителем" - ред.). Вот это очень хорошая формула", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Мединский
 
 
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