Трамп верит в Бога, заявил Мединский

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем, а предыдущая администрация Соединенных Штатов делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Мне кажется, что Трамп верит в Бога, а предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду. Мне кажется, Трамп иногда по ночам об этом думает. Он верит в Бога, и он хочет остаться в памяти людей человеком, который, как он говорит, to be a peacemaker and unifier (с англ. - "быть миротворцем и объединителем" - ред.). Вот это очень хорошая формула", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

