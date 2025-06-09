https://ria.ru/20250609/tela-2021811106.html

"Их предупредили". Журналиста удивила ситуация с телами украинских боевиков

"Их предупредили". Журналиста удивила ситуация с телами украинских боевиков - РИА Новости, 09.06.2025

"Их предупредили". Журналиста удивила ситуация с телами украинских боевиков

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал западные СМИ, которые не стали освещать ситуацию с телами украинских боевиков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:25:00+03:00

2025-06-09T15:25:00+03:00

2025-06-09T15:25:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

вооруженные силы украины

чей боуз

владимир зеленский

владимир мединский

россия

киев

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал западные СМИ, которые не стали освещать ситуацию с телами украинских боевиков."Диктатура Владимира Зеленского по-прежнему отказывается принять тысячи погибших, ожидающих возвращения к своим семьям на российской границе. Почему BBC или CNN не сделали репортаж об этом?" — написал он.По его мнению, западным СМИ дали задание игнорировать эти события.В понедельник в Стамбулепрошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киевдоговорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киевушесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел не состоялась. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.В воскресенье представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что есть сигналы о том, что процесс передачи тел будет якобы перенесен на следующую неделю. Российская сторона ждет уведомления по специальному каналу, добавил он.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оправдания Киева в нежелании забирать тела вряд ли можно счесть правдоподобными. Он подчеркнул, что Россия готова выполнять договоренности по возврату тел и предложил посмотреть, как будет развиваться ситуация с позицией Украины на неделе.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021710153.html

https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html

россия

киев

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, вооруженные силы украины, чей боуз, владимир зеленский, владимир мединский, россия, киев, в мире, стамбул